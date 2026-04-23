مراسم بزرگداشت همسر آیتالله رسولیمحلاتی برگزار شد
مراسم بزرگداشت و ترحیم همسر آیت الله رسولی محلاتی و مادر همسر حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری و عباس آخوندی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت و ترحیم حاجیه خانم شریفی، همسر آیتالله رسولی محلاتی و مادر همسر حجتالاسلام والمسلمین ناطق نوری و عباس آخوندی، عصر امروز (پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه) با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در مسجد فرشته واقع در خیابان ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.
علیاکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، انسیه خزعلی معاون امور زنان دولت سیزدهم، بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات پیشین
قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت پیشین، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دولت دوازدهم، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور دوازدهم و حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات پیشین از جمله مقامات حاضر در این مراسم بودند.