دستگیری عاملان شهادت فرزند سرلشگر شهید شوشتری

فراجا از دستگیری عاملان شهادت فرزند سرلشگر شهید شوشتری خبر داد.

به گزارش ایلنا مرکز اطلاع رسانی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و سربازان گمنام امام زمان (عج) قاتل و عوامل شهادت فرج الله شوشتری، فرزندبرومند سرلشگر شهید نورالله شوشتری دستگیر شدند.  در این عملیات، قاتل به همراه هشت نفر دیگر از عوامل دخیل در این جنایت، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: برخورد با عوامل کودتا دی ماه‌ سال گذشته، تا دستگیری آخرین مجرم، در دستور کار پلیس قرار دارد.

گفتنی است، شهید فرج الله شوشتری، رهرو راه پدر شهید خود که از فعالان سیاسی و انقلابی در عرصه جهاد تبیین بود، در تاریخ ۱۹ دی ماه، حین بازگشایی معبر مسدود شده بلوار کلاهدوز مشهد مقدس، مورد حمله تعدادی از اغتشاشگران قرارگرفت و پس از تحمل ضربات متعدد اجسام متخلف نظیر سنگ، چاقو و ... به فیض شهادت نائل شد.

 

