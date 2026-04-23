دستگیری عاملان شهادت فرزند سرلشگر شهید شوشتری

در ادامه اطلاعیه آمده است: برخورد با عوامل کودتا دی ماه‌ سال گذشته، تا دستگیری آخرین مجرم، در دستور کار پلیس قرار دارد.

گفتنی است، شهید فرج الله شوشتری، رهرو راه پدر شهید خود که از فعالان سیاسی و انقلابی در عرصه جهاد تبیین بود، در تاریخ ۱۹ دی ماه، حین بازگشایی معبر مسدود شده بلوار کلاهدوز مشهد مقدس، مورد حمله تعدادی از اغتشاشگران قرارگرفت و پس از تحمل ضربات متعدد اجسام متخلف نظیر سنگ، چاقو و ... به فیض شهادت نائل شد.