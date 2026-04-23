به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: قدرت‌نمایی قوای مسلح ایران اسلامی در تنگه هرمز غرور‌آفرین است. روز گذشته هم سه کشتی متخلف در این آبراه استراتژیک، اِعمال قانون شدند.

آمریکایی‌ها نیز جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند؛ آنها دیدند چه بر سر دو ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفته‌شان با نام‌های «مورفی» و «پترسون» آمد.

ناوگان زنبوری سپاه با قایق‌های تندرو و شهپادها، از غار‌های دریایی جزیره فارور، انتظار ناو‌های متجاوز آمریکایی را می‌کشند تا با اشباع پدافندی، دمار از روزگار متجاوزین درآورند.