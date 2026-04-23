با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در شهر قم؛
مراسم گرامیداشت چهلوهفتمین سالگرد شهادت سپهبد قرنی برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت شهید امیر سپهبد محمدولی قرنی، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، در شهر مقدس قم، برگزار شد.
شهید سپهبد قرنی، از جمله نظامیانی بود که در دوران ستم شاهی، اقدام به مقابله با حکومت پهلوی کرد و به همین دلیل، پس از بازداشت و تحمل ۳ سال زندان، از ارتش، اخراج شد اما در نخستین روزهای شکلگیری نهضت انقلابی مردم ایران در سال ۵۷، ریاست جناح نظامی شورای انقلاب را برعهده گرفت و از 23 بهمن سال 57 تا 7 فروردین سال 58، به عنوان اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، مشغول به خدمت شد.
وی در 3 اردیبهشت 1358، به ضرب گلولههای اعضای گروهک فرقان، در خانهاش ترور و به مقام شهادت، نائل آمد.
شهید قرنی اولین شهید ترور و یک ارتشی مومن و انقلابی و نمونه بارز و الگوی واقعی مدیریت جهادی در نظام اسلامی است که با اقدامات اثرگذار خود مانع از آسیب رسیدن به ارتش، نظام اسلامی و کشور عزیزمان شد.