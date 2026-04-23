تسریع در جبران خسارات جنگ در دستور کار است

به گزارش ایلنا، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور در پایان سفر خود به استان قم، اظهار داشت: در این سفر ضمن عرض خداقوت به استاندار و مجموعه مدیران استان، با توجه به جلساتی که داشتیم، شاهد فضای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله احزاب سیاسی و رسانه‌ها بودیم.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در نشست با فرمانداران و بخشداران استان، علاوه بر بررسی مسائل جاری، اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت شرایط جنگی مرور شد که نشان‌دهنده عملکرد مناسب و شکل‌گیری تجربیات موفق در این استان است.

زینی‌وند با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در رسیدگی به آسیب‌دیدگان گفت: یکی از نکات مهم، کمک سریع به مردمی است که در این شرایط دچار خسارت شده‌اند و در استان قم این موضوع با اتکا به ظرفیت‌های مردمی به‌خوبی محقق شده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برنامه تحویل بسته‌های لوازم خانگی به مردم خسارت دیده در جنگ خاطرنشان کرد: عملکرد استاندار قم با توجه به تجربه و اشراف وی بر مسائل و همچنین بهره‌گیری و جلب مشارکت خیران عزیز در حوزه‌های مختلف، قابل قدردانی است و این مدل مدیریتی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

زینی‌وند با اشاره به فضای اجتماعی استان افزود: در بازدید‌های میدانی، از جمله حضور در موکب‌ها، شاهد فضای بالای همدلی، انسجام و همراهی مردم بودیم و هیچ نشانه‌ای از اختلاف یا گسست اجتماعی مشاهده نشد.

وی ادامه داد: همچنین در دیدار با علما، رضایت از این فضای همدلی و اقدامات انجام‌شده ابراز شد که نشان‌دهنده همراهی قشرهای مختلف با برنامه‌های اجرایی در استان است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به نمایندگی از دولت، از همه مردم، خیرین و مجموعه‌هایی که در کنار استاندار برای بازسازی و ترمیم زندگی مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه استان قم اظهار داشت: قم را یادگار رهبر شهید می‌دانیم که به‌صورت ویژه به استان تبدیل شد و از این حیث، توجه به مطالبات آن اهمیت دارد.

وی افزود: در حوزه تقسیمات کشوری، با وجود اینکه سیاست کلی دولت گسترش این حوزه نیست، اما در خصوص استان قم، با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده، به مدیرکل تقسیمات کشوری مأموریت داده شده است تا با نظر استاندار، بسته تقسیمات استان را بازبینی کند.

زینی‌وند در جریان سفر خود به قم با خانواده شهیدان رسولی از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار و سلام و پیام تسلیت وزیر کشور را به ایشان منتقل کرد.