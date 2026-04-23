خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقائی:

سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است

کد خبر : 1777067
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: «به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود می‌فرستیم و یاد شهدای گلگون‌کفن سپاه را گرامی‌می‌داریم.»

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمان‌هایی می‌گیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران. به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود می‌فرستیم و یاد شهدای گلگون‌کفن سپاه را گرامی‌می‌داریم.

این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی می‌کنند
همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها

تیرهاشان باد یا پرب، کاری و دشمن‌فکن
سینه‌هاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید