به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمان‌هایی می‌گیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران. به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود می‌فرستیم و یاد شهدای گلگون‌کفن سپاه را گرامی‌می‌داریم.

این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی می‌کنند

همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها

تیرهاشان باد یا پرب، کاری و دشمن‌فکن

سینه‌هاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها

