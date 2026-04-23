بقائی:
سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: «به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود میفرستیم و یاد شهدای گلگونکفن سپاه را گرامیمیداریم.»
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمانهایی میگیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران. به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود میفرستیم و یاد شهدای گلگونکفن سپاه را گرامیمیداریم.
این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی میکنند
همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها
تیرهاشان باد یا پرب، کاری و دشمنفکن
سینههاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها