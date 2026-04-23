به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی در ادامه جهاد تبیین و حضور در تجمعات مردمی همزمان با شب ولادت حضرت فاطمه معصومه در جمع پرشور مردم منطقه دوازده تهران در میدان ابن سینا حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی ضمن تبریک روز ارتش و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه و روز دختر از حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ها و تجمعات خیابانی برای پنجاهمین شب متوالی و همچنین رژه با صلابت و اقتدار بانوان و دختران استوار این مرز و بوم قدردانی کرد. وی این حضورهای مردمی را مخابره پیام اقتدار و همدلی و وحدت به جهان عنوان کرد که ناشی از اعتقاد راسخ و عشق به ولایت و وطن است.

فلسفی در ادامه جنایات وحشیانه دشمن خبیث را بیانگر اوج استیصال راهبردی و دست و پا زدن آنان در باتلاق اشتباهات محاسباتی دانست. وی با اشاره به توئیت های اخیر رئیس جمهور دروغگوی آمریکا بر بی اعتمادی به دشمن و تداوم حفظ اتحاد ملی و حضور در تجمعات تاکید کرد و گفت جنگ روانی دشمن بخشی از جنگ نظامی است و نباید ذره ای تردید و اعوجاج در حرکت و مسیر خود در مقابله با جبهه کفر نشان دهیم.

نماینده تهران خاطرنشان کرد که پیام رهبری در روز چهلم رهبر شهید و بیانیه های شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان هوا فضا و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران روایت های غلط رئیس جمهور ملعون آمریکا را در خصوص تنگه هرمز باطل کرد. وی تاکید کرد که تردد هر شناوری از تنگه هرمز با نظارت و با حاکمیت کامل جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد و در مقابل زیاده خواهی های دشمن پلید کوتاهی صورت نخواهد گرفت چرا که دشمن و جهان تازه فهمیده اند موقعیت سوق الجیشی تنگه هرمز چگونه می تواند شریان حیاتی آن ها را قطع کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات اقتصادی پرداخت و با اشاره به صحبت های خود با استاندار تهران و وزرای جهاد کشاورزی و صمت و اقتصاد و تعاون و کار و رفاه اجتماعی از رساندن پیام های مردمی به رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام خبر داد.

فلسفی اعلام کرد: نمایندگان در حال پیگیری این موضوع هستند و فرآیند تولید حتی در شرایط جنگی باید روان باشد.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار باید با نظارت دقیق از هرگونه افزایش قیمت ها به ویژه در شرایطی که کمبودی نسبت به یک محصول و کالا ایجاد نشده جلوگیری کند. فلسفی در پایان با تاکید بر فرمایش رهبری خاطرنشان کرد که باید اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار بگیرد و بر اساس اصول مربوط به آن امور اقتصادی به مردم سپرده شود تا مقتدرانه با پیگیری مسائل معیشتی در صحنه نبرد اقتصادی نیز پیروزی حاصل شود.

