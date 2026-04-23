موسوی:
توافق زمان بر است/ ایران با در نظرگرفتن تجربیات گذشته و به خاطر منافع ملی و امنیت ملی مذاکره میکند
مسئول تشریفات ریاستجمهوری گفت: توافقکردن زمانبر است، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم ما در میانه جنگیم و علاوهبر این مذاکره تجاری که نمیکنیم، بلکه با دشمنمان مذاکره میکنیم تا حقمان را بگیریم و حرفمان را تثبیت کنیم و بنابراین حتماً این روند زمان میبرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس موسوی در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: به ناظران توصیه میکنیم خیلی عجول نباشند. به برخی از ناظران که میپرسند پس چه شد و چرا توافق نمیکنیم؟ باید پاسخ داد توافقکردن زمانبر است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه نباید فراموش کنیم ما در میانه جنگیم و علاوهبر این مذاکره تجاری که نمیکنیم، بلکه با دشمنمان مذاکره میکنیم تا حقمان را بگیریم و حرفمان را تثبیت کنیم و بنابراین حتماً این روند زمان میبرد.
سخنگوی پیشین وزارت خارجه با یادآوری تجربههای قبلی ایران در مذاکره با غربیها تا توافق برجام، اظهار کرد: اخیراً هم که شاهد بودیم دوبار میز مذاکره را هدف گرفتند اما با اینحال ایران با در نظرگرفتن همان تجربیات گذشته و به خاطر منافع ملی و امنیت ملی مذاکره میکند ولی با هماهنگی میان میدان و دیپلماسی.
موسوی با اشاره به نقش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در میانجیگری ایران و آمریکا، گفت: فرمانده ارتش در پاکستان نقش ویژهای پس از رئیس کشور دارد و خود عاصم منیر هم ارتباطات خوبی با مقامات آمریکایی داشته که در میانجیگری تأثیر داشت.
وی تاکید کرد: عاصم منیر بالاترین درجه نظامی در پاکستان را دارد و شیعه است که به جلب اعتماد ایران کمک کرد.
مسئول تشریفات ریاستجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره حضور عاصم منیر در ایران با لباس نظامی، گفت: پاکستان طرف مذاکراتی ما نبود و فرمانده ارتش این کشور با حسن نیت و برای میانجیگری به ایران آمد و در مقام فرمانده ارتش پاکستان با لباس رسمی حاضر شد اما طبیعتاً هیچوقت به معنای پیامی برای ایران نبود.