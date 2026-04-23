به گزارش ایلنا، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیش از ۵۰ روز از تجاوز جنایتکارانه آمریکایی ــ صهیونی علیه ایران اسلامی می‌گذرد و در این ایام، ایران قوی و مقتدر با مجاهدت و ایثار ملت، رهبری و نیرو‌های مسلح، دشمن را به زبونی و استیصال کشانده است.

این مردم، تربیت شده و پرورش یافته مکتب خمینی_کبیر و خامنه‌ای_شهید (رحمة الله علیهما) هستند و این همه اقتدار، در سایه هدایت‌های آن دو امام فقید انقلاب اسلامی حاصل شده است.

در این میان، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای؛ رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) که «صالح بعد صالح»، سکاندار هدایت کشتی انقلاب شده‌اند، با ارشادات و هدایت‌های خود و با پیام‌های مملو از معرفت و معنویت، این ملت را در مسیر مجاهدت در راه میهن اسلامی، راهبری کرده و بر عزت و عظمت ملت افزوده‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن قدردانی از آحاد مردم شریف ایران که خیابان را به خط_مقدم_جهاد خود تبدیل کرده‌اند و تمجید و سپاس از فداکاری‌ها و جان نثاری‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد:

پیوند میدان و خیابان باید همچنان حفظ شود و ایرانیان جانفدا، در انسجام و وحدت پولادین خود باقی بمانند.

دستگاه_دیپلماسی و تیم_مذاکره_کننده با پشیتبانی ملت در مسیر صیانت از حقوق مردم ایران، ثابت قدم و مقتدر اقدام کنند و در مقابل زیاده خواهی‌های دشمن سرکش، سفاک و یاوه گو، هیچ تزلزلی به خود راه ندهند «وَ لَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا یُعْجِزُونَ».

خدعه گری و فریب، جزء ذات رژیم مستکبر آمریکاست و حفظ هوشیاری در مقابل این شیاطین از واجبات امر دیپلماسی به شمار می‌رود «إِنَّهُم یَکیدونَ کَیدًا».

امروز پیوند بین میدان، دیپلماسی و مردم در بهترین حالت خود است و این پیوند باید حفظ و ارتقا یابد.

از خداوند متعال، امداد و نصرت الهی را مسئلت داریم و رجاء واثق داریم این ملت در سایه تفضلات حضرت حق و عنایات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و التزام به هدایت‌های فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) به فتح بزرگ و قریب دست خواهد یافت.

