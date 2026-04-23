با صدور حکمی از سوی پزشکیان صورت گرفت؛
انتخاب «پیمان صالحی» به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
رئیسجمهور با صدور حکمی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای پیمان صالحی به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال با راهبری و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورا، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود نسبت به ارتقای کیفیت سیاستگذاری در زمینههای مختلف علوم، تحقیقات و فناوری مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پیمان صالحی
در اجرای ماده (۹) آییننامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ آن شورا و بنا به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بهموجب این حکم برای مدت چهار سال بهعنوان «دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با راهبری و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورا، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود نسبت به ارتقای کیفیت سیاستگذاری در زمینههای مختلف علوم، تحقیقات و فناوری مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران