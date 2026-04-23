معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص):
وقتی به قله رسیدیم، کسانی میآیند تا شاهنامه را ببندند و پاسدارنامه و بسیجینامه کشورمان را بنویسند
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) گفت: تا یک پاسدار در این کشور حیات دارد، شک نکنید که نمیگذارند پای یک آمریکایی در این کشور باز شود. در نهایت، وقتی به قله رسیدیم، آن وقت قرار است انشاءالله کسانی بیایند و شاهنامه را ببندند و پاسدارنامه و بسیجینامه قهرمانان کشورمان را بنویسند؛ همین مردم قهرمانی که این شبها همگی از این انقلاب پاسداری میکنند.
به گزارش ایلنا، سردار اسدی به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگویی با شبکه خبر مطالبی را عنوان کرد که در ادامه میخوانید.
سؤال مجری: به نظرم یک سؤال خیلی جدی وجود دارد و آن این است که علت کینهورزی که دشمنان نسبت به سپاه دارند، به ویژه در سالهای اخیر تشدید شده، شما دلیل آن را چه میدانید؟
سردار اسدی: خدا رحمت کند حضرت امام (ره) را که همه ما مدیون آن شخصیت برجسته هستیم. اگر عزت، شرافت، دین و تمامیت ارضی داریم، همه را مدیون حضرت امام (ره) هستیم. یکی از شجرههای طیبهای که حضرت امام غرس کردند و میوههای بسیار شیرینی برای کشور جمهوری اسلامی ایران در برداشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
بعضیها فکر کردند این یک شغل است؛ خیر، پاسداری یک وظیفه است و این را امام به ما یاد دادند که این وظیفه را باید درست انجام دهیم. آرمی که برای سپاه تهیه شد، «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» است. یقیناً الان میبینید دشمنان اسلام میخواهند کشورهای اسلامی هیچ نوع قوتی نداشته باشند تا بتوانند منابع آنها را غارت کنند.
این کشور، یعنی جمهوری اسلامی ایران، را حضرت امام از چنگال جهانخواران بیرون کشید و این سه مشخصه را برای آن روشن کرد: اول، جمهوری است؛ دوم، مستقل است و استقلال دارد؛ و سوم، اسلامی است. کشوری که این سه مشخصه را دارد، یعنی نمیخواهد زیر بار هیچ قلدر و زورگویی برود.
امروز میبینید گندهلات کره زمین، همه همّ و غمش شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینها چرا میگویند تنگه را بستند و باید آن را باز کنند؟ آخر تو چه کارهای که از آن سر کره زمین آمدهای؟ اینجا یک کوچه است و تعدادی در این کوچه زندگی میکنند، اموال و امکاناتی دارند و ما میخواهیم درِ این کوچه را ببندیم؛ خودمان باشیم و همسایههایمان. تو چه کارهای که آمدهای وسط؟
این همسایههای ما متأسفانه چون قدرت و قوتی نداشتند، آنها آمدند مسلط شدند، پایگاه زدند و الان هر چه میتوانند میبرند و با کمال معذرت، توهین هم میکنند به یک کشور اسلامی که باید پایگاه اسلام باشد. چون مکه و مدینه در آنجاست، به نام «گاو شیرده» از آن یاد میکنند. یقیناً غیرت پاسداری اجازه نمیدهد کسی چنین توهینی به این کشور امام زمان و کشور امام حسین نسبت دهد.
آنها از این موضوع ناراحت هستند و به همین دلیل هم همه استکبار، در رأس آن شیطان بزرگ، یقیناً بیشترین نگرانیاش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. از روز اول، از کومله، دموکرات، خلق عرب، خلق مسلمان، جنگلهای شمال و خوانین فارس و منافقین در تهران، هر چه توانستند در ۲۰ ماه اول انقلاب علیه این انقلاب تلاش کردند، اما عمده آن را همین مردم قهرمانی که از انقلاب پاسداری کردند، به کمک همین سپاهی که رسماً پاسدار بود، بسیجیان، جهادگران و نیروهای مسلح قهرمان خنثی کردند و نگذاشتند آنچه آنها میخواستند، در آن ۲۰ ماه اتفاق بیفتد.
بلافاصله یک جنگ بسیار بزرگ را علیه این کشور تدارک دیدند. عراقی که هشت لشکر داشت، ظرف یک سال آن را به ۱۲ لشکر رساندند، در پنج استان کشور ورود کرد و بیش از ۱۷ هزار کیلومتر مربع از کشور را اشغال کرد. برای مقایسه، کل کشور لبنان ۱۰ هزار و ۴۵۰ کیلومتر مربع است؛ یعنی یک و نیم برابر کشور لبنان را در همان هفتههای اول اشغال کردند.
به حسب ظاهر عراق بود، اما پشتیبانی آن را هر دو جنایتکار آن روز، یعنی شوروی سابق و آمریکای جنایتکار، بر عهده داشتند. دلارهای منطقه از عربستان، کویت و دیگران تأمین شد، اما کسانی که الحمدلله از روز اول وارد این صحنه شدند و به کمک ارتش جمهوری اسلامی شتافتند، ترکیب مقدسی از سپاه و ارتش را شکل دادند و توانستند بعد از هشت سال، اجازه ندهند حتی یک وجب از این آب و خاک در دست دشمنان باقی بماند.
سؤال مجری: ماجرا زمانی تشدید شد که بحث خاورمیانه بزرگ آمریکاییها مطرح شد و مقابله با این طرح و طرحی که رژیم صهیونیستی داشت و اتفاقی که حاج قاسم سلیمانی در مقابله با داعش در فرماندهی سپاه قدس رقم زد، چقدر معتقدید که نقطه اوج؛ آنجا بود؟
سردار اسدی: الحمدلله ستارههای درخشانی داریم که راه را نشان میدهند. در دوران دفاع مقدس، شهدای برجستهای از مهدی باکری و حسین خرازی گرفته تا ابراهیم همت؛ اگر بخواهیم بشماریم، بسیار زیاد هستند. بعد از آن هم قهرمانانی داریم که تعدادی از آنها، مثل قاسم سلیمانی و شهدای اخیرمان در این جنگ سومی که شروع شده است، همه برآمده از این شجره طیبه پاسداری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
در طول تاریخ سپاه، اینها سیلی خود را از سپاه خوردهاند؛ یعنی این تصور وجود داشت که اگر سپاه نبود، میتوانستند کشور را به حالت قبل برگردانند و بلکه بدتر، اما این سپاه بود که نگذاشت. حضرت امام هم جمله بسیار زیبایی دارند که «اگر سپاه نبود، کشور نبود». «ای کاش من یک پاسدار بودم»؛ که البته ایشان خود یک پاسدار بزرگ هستند. این منت بزرگی است که بر سر پاسداران گذاشتند و واقعاً ما هرچه داریم را مدیون حضرت امام (ره) هستیم.
درس اصلی سپاه هم مربوط به آقا امام حسین (ع) است که بزرگ پاسدار دین خداست و ایشان به ما یاد دادند که «کونوا للظالمین خصماً و للمظلوم عوناً». ما واقعاً یار مظلوم هستیم، هر کجا که باشد؛ در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بالکان و هر کجای کره زمین که مظلومی باشد، ما یار آنها هستیم و در مقابل همه گردنکشان میایستیم.
حالا یک گندهلاتی آمده و مدام خط و نشان میکشد، اما تا یک پاسدار در این کشور حیات دارد، شک نکنید که نمیگذارند پای یک آمریکایی در این کشور باز شود. این یک واقعیت در تاریخ جمهوری اسلامی است که به لطف خدا به ثبت رسیده است.
در نهایت، وقتی به قله رسیدیم، آن وقت قرار است انشاءالله کسانی بیایند و شاهنامه را ببندند و پاسدارنامه و بسیجینامه قهرمانان کشورمان را بنویسند؛ همین مردم قهرمانی که این شبها همگی از این انقلاب پاسداری میکنند.
پاسداری یک شغل نیست، یک وظیفه است. آن دختر، خواهر و مادر من که الان در خیابانها هستند، پاسداری میکنند. ما هم به این لباس سبزی که به ما دادهاند و گفتهاند از این انقلاب پاسداری کنید، افتخار میکنیم و این پاسداری برای ما افتخار بسیار بزرگی است؛ بهویژه برای این مردم شریف، نجیب و قهرمان که در دنیا بیبدیل هستند.
ما کشوری نداریم که مردمش چنین امتحانی بدهند. الان از ۵۰ روز هم عبور کردهایم که این مردم هر روز و هر شب از این انقلاب پاسداری میکنند. پاسداری شغل نیست، یک وظیفه است و امروز الحمدلله میبینید که همه خیابانها مملو از پاسدار است. ما هم افتخار میکنیم که رسماً نام ما پاسدار است، اما این خواهران، برادران و عزیزانی که در خیابانها هستند، همه را پاسداران انقلاب میدانیم.
سؤال مجری: جدا از اقداماتی که سپاه پاسداران در میدان جنگ رقم زد، خدماتی که در حوزه سازندگی و در حوزه محرومیت زدایی انجام داده و این به نظر میرسد که یک تیری است در چشم دشمن، یعنی تاب دیدن این خدمات از سمت سپاه ندارد که آن طور در میدان رزم و این طور در حوزه سازندگی و محرومیت زدایی فعالیت میکند؟
سردار اسدی: بدون شک کارهایی که سپاه به لطف خدا برای مردم قهرمان انجام داده و به لطف خدا انجام میدهد، قابل شمارش نیست. از احداث سدهای بسیار مهم در جایجای کشورمان گرفته تا راهآهنها، جادهها و پلها. در زمان کرونا، در حوادثی مثل زلزله، سیل و هر موضوعی، سپاه پیشقدم بوده است.
خاطرتان هست سیل خوزستان؛ آقای حاج قاسم رفتند و از برادران عراقی ما، شهید بزرگوار ابومهدی و دیگر عزیزانی که از عراق آمدند، برای کمک به سیل خوزستان دعوت کردند. در هر موردی که پیش آمده، به لطف خدا سپاه پیشقدم بوده و الحمدلله روزبهروز هم شکوفاتر شده و امکاناتش بیشتر شده است.
فراموش نمیکنم وقتی جنگ را بر ما تحمیل کردند، من خدا را شاهد میگیرم که حتی نداشتم به این نفراتی که میخواستم به خط مقدم ببرم، به هر کدام یک ژ-۳ بدهم؛ نداشتم. پنج رقم سلاح مختلف به این بچهها دادم؛ از برنو و امیک گرفته تا ژ-۳ و حتی تفنگهای شکاری، و فقط یک دانه آرپیجی داشتیم که آن را برداشتیم تا ببریم و با دشمن بجنگیم.
امروز از آن فقر به یک دارایی رسیدهایم و شما میبینید به لطف خدا، با وجود همه امکاناتی که از اروپا و آمریکا برای پدافند در جغرافیای فلسطین اشغالی فراهم شد، موشکهای سپاه از همه این امکانات عبور کرد و توانستیم به لطف خدا اهدافی را که از قبل مشخص شده بود، مورد اصابت قرار دهیم.
سؤال مجری: اتفاقی که بسیار حائز اهمیت است، ایستادن سپاه در کنار ارتش، ارتش در کنار بسیج، بسیج در کنار فراجا و همه اینها در کنار مردم. این چیزی که الان میبینیم.
سردار اسدی: این لشکر که حالا یک لشکر است، خدا رحمت کند شهید بزرگوار، شهید صیاد شیرازی را؛ از بیت حضرت امام که بیرون میآمدیم، ایشان میگفتند این شعارهایی که نوشتهاید اشکال دارد.
سؤال مجری: کدام شعارها؟
سردار اسدی: حالا گفتم چه شعارهایی؟ گفتید «ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی»، در حالی که نظر حضرت امام این بود که ارتش و سپاه یک لشکر الهی هستند. فرماندهان ما در سپاه و حتی امیر موسوی را ما یک پاسدار میدانستیم؛ امیر صالحی را یک پاسدار میدانستیم؛ شهید صیاد شیرازی و هر کدام را پاسدار این مملکت و پاسدار این انقلاب میدانیم.
اینها عزیزان ما هستند که برادریشان را در هشت سال دفاع مقدس اثبات کردند. این همه شهیدی که داریم، این همه تلاشی که کردند؛ قهرمانانی که در نیروی هوایی ارتش داریم و به آنها افتخار میکنیم، در نیروی زمینی، در پدافند که الان چقدر زحمت میکشند و ما از زحماتشان تشکر میکنیم، و در نیروی دریایی؛ این عزیزانی که در این چهار نیروی ارتش فعالیت میکنند، بدون شک پاسداری از همین انقلاب و از همین کشور را بر عهده دارند. ما هیچ تفاوتی بین خودمان و آنها نمیبینیم.
سؤال مجری: با این وحدتی و انسجامی که بین نیروهای مسلح و مردم است، به نظرم؟
سردار اسدی: اینها را اول مدیون حضرت امام و در مرحله دوم مدیون امام شهیدمان هستیم که ۳۷ سال این مسیر را دنبال کردند تا مبادا کوچکترین خللی در وحدت و انسجام نیروهای مسلح وارد شود؛ چه فراجا، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج و حتی وزارت اطلاعات. هر یک از این مجموعهها مکمل یکدیگر هستند و باید این انسجام حفظ شود.
سؤال مجری: شما بعد از این همه سال لباس سبزتان را با چه چیز عوض میکنید؟
سردار اسدی: من بارها از خدا خواستم که خیلی از عزیزان را با این لباس در قبر بگذارند. اگر چیزی از ما ماند، اگر مثل بعضی از این عزیزان که در این جنگ خباثتآلود شیطان بزرگ و غده سرطانی به شهادت رسیدند، چیزی از آنها باقی نمانده بود، اگر عمر کفاف داد، به یاد بیبی فاطمه زهرا (س)، اگر چیزی ماند، دوست داریم ما را هم با همین لباس در قبر بگذارند.
آره، این لباس را ما واقعاً... من خودم عموماً در رزمایشها هم اگر دنبال کنید، فیلم و عکسهای زیادی هست، حتی یک بار هم غیر از این لباس نپوشیدهام. برادران دیگر لباسهای دیگری پوشیدند، اما چون روز اول این لباس را به ما دادند و گفتند این لباس سپاه پاسداران است، من به این لباس علاقه ویژه دارم و این لباس را با هیچچیز عوض نمیکنم.
سؤال مجری: خیلی متشکر، خدا به شما سلامتی بدهد، در این چند دقیقه آخر وضعیت رزم و میدان جنگ را چطور میبینید؟
سردار اسدی: من واقعا کشور یک پارچه پاسدار انقلاب و پاسدار میهن اسلامی شده است، یکپارچه، نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط رسانه ملی، نه فقط روزنامه ها، نه همه، همه، همه الحمدالله به این وحدت برای دشمن خیلی وحشتناک است، من میبینیم بعضی از این کشورهای اروپایی، مرتب از این وابستههای نظامی ما هی سوال میکنند، هنوز شبها میآیند درخیابان.
سؤال مجری: برای شان مهم است؟
سردار اسدی: بله، وابسته نظامی آن جاست، سوال میکنند که واقعا بعد از بیست شب باز هم میآیند، بعد از سی شب باز هم میآیند، الان که ۵۰ شب هم میگذرد سوال شان این است که برای چه میآیند این همه، کار و زندگی ندارند این مردم، یعنی یک واقعیتی است که ما امروز میتوانیم در جهان افتخار کنیم؛ که یک الگویی ساختیم در کشورهای دیگر، یک ترقه در میرود همه در میروند، این جا بمب میزنند، موشک میزنند، مردم میروند که ببینند چه شده، چه کمکی میتوانند بکنند، نه تنها فرار نمیکنند، میروند به سمت آن جا، وقتی میزنند، مردم الله اکبر میگویند، این سند افتخار ماست که خدا به ما منت گذاشته و یک ایرانی هستیم و خصوصا که پاسداری هم عنایت شده و از انقلاب مان پاسداری کنیم.
سؤال مجری: با مردم صحبتی دارید بفرمایید؟
سردار اسدی: قبل از هر چیزی از مردم تشکر میکنم، دست تک تک عزیزان را هم که واقعا این برنامهها را میریزند، در این شبها، در این موکبها میآیند به این مردم چایی میدهند، میوه میدهند، پذیرایی میکنند، اینها افتخار ماست، هیچ کجای کره زمین نمیتوانید شما پیدا کنید، من فقط میتوانم تشکر کنم، تشکر هم کنیم از این دولت قهرمان مان، واقعا دولت هم سنگ تمام گذاشته هرچه از دستش آمده، کرده است، شخص رئیس جمهور عزیزمان تا بقیه دولتمردان مان، که در وزارت امور خارجه مان، در وزارت خانههای دیگری که تلاش میکنند هم مملکت به حمدالله در یک آرامش آن روزهایی که این همه بمباران بود، میرفتید میدان تره بار هر چه میخواستید خرید میکردید، در زمستان میخواستید گوجه فرنگی بخرید، خیار، بادمجان بخرید، بود، میرفتید در فروشگاهها از روغن، گوشت و برنج الحمدالله، از این طرف زحمت شان، از آن طرف پشتوانه نیروهای مسلح واقعا خوب بودند، من تشکر میکنم.
سؤال مجری: خدا را شکر به پاس این نعمتی که به این مملکت عنایت گذاشته خدا را سپاسگزاریم.
سردار اسدی: من از تک تک عزیزانی که در صحنه و پشت صحنه زحمت میکشند و این رسانه ملی در این شب و روزها یک بار بسیارسنگینی به دوش میکشد، چون همه هجمه میکنند، حتی از داخلیها هم هجمه میکنند به این رسانه، دشمن هم تلاش میکند، جاش نیست، وقت نیست که من توضیح دهم، چقدر زحمت کشیدند تا این جا رساندند.