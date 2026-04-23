به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی، درباره روند پیگیری مذاکرات بیان کرد:برای چندمین بار هوشمندی و دوراندیشی امام شهیدمان در بدبینی به مذاکره با آمریکای جنایتکار به جهانیان و خوش‌خیالان مذاکره با آمریکا در داخل کشور اثبات شد. اشتباه محاسباتی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی و حمله ددمنشانه آنان به ایران اسلامی در اسفند ماه و در حین مذاکراتی که در رابطه با موضوع هسته‌ای برای بار دوم در جریان بود، درایت و هوشمندی امام شهیدمان را بار دیگر ثابت کرد.

وی با اشاره به سوابق بدعهدی‌های طرف مقابل افزود: مشابه تجربیات چهل و هفت سال گذشته و برای بیش از دهمین بار، آمریکا در یک سال گذشته مجدداً بدعهدی کرد؛ برای همه کسانی که خودشان را به خواب نزده باشند ثابت گردید که مذاکره با آمریکای جنایتکار و به طور خاص با رئیس‌جمهور قمارباز فعلی عاقلانه و عزتمندانه نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این مذاکرات برای ایران نفعی نداشته، خطری را هم از کشور دفع نمی‌کند و فقط خسارت محض در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه در یک سال گذشته و در حین مذاکرات هسته‌ای دوبار به کشور عزیزمان حمله شده و سایت‌های هسته‌ای نیز بمباران شده است، لذا موضوع هسته‌ای باید برای همیشه از دستور کار مذاکرات خارج شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از بدعهدی‌های مکرر آمریکا، مذاکره با این کشور را خسارت محض توصیف کرد و تصریح کرد: با توجه به حملات دشمن به سایت‌های هسته‌ای در حین گفت‌وگوها، موضوع هسته‌ای باید برای همیشه از میز مذاکره حذف شود و هرگونه گفت‌وگوی احتمالی تنها باید بر محورهایی نظیر پرداخت غرامت و حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز باشد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در این دور هم اگر با اصرار برخی و با هر توجیهی مذاکره‌ای صورت می‌گیرد، موضوع مذاکره تنها باید تعیین متجاوز، پرداخت غرامت، رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های ایران و اعمال و تمکین به حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز باشد؛ در رابطه با سایر موضوعات هیچ مذاکره‌ای با شیطان بزرگ نباید انجام شود. ملت مبعوث شده هم اجازه مذاکره خارج از بندهای مورد تایید نظام را به احدی نمی‌دهند.

عباسی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مذاکره‌کنندگان ضمن بی‌اعتمادی کامل به طرف مقابل، خطوط قرمز نظام در رابطه با ده بند مصوب را رعایت و در حصول این بندها تلاش کنند. آن‌ها باید مراقب باشند امتیازاتی که دشمن شکست‌خورده نتوانسته بود در میدان به دست بیاورد، در میدان دیپلماسی جستجو نکند و با حقه و فریب و از طریق فرانچسکوهای خیالی، کشور را در دام اسنپ‌بک‌های جدید نیندازند. همچنین نباید در هیچ مذاکره‌ای که خطوط قرمز و شروط ده‌گانه ابلاغ شده در آن رعایت نشده و به منافع ملی لطمه می‌زند شرکت کنند.

وی در پایان با اشاره به شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: از آنجا که رئیس‌جمهور اپستینی آمریکا ثابت کرده است مطلقا زبان مذاکره و منطق را نمی‌فهمد اما زبان قدرت و قاطعیت را خیلی خوب می‌فهمد، در یک حرکت انقلابی و دیپلماتیک صحیح حتی در آن جلسه مذاکره نمایشی شرکت هم نکنند. همان‌گونه که مردم و نیروهای مسلح مقتدر هیمنه پوشالی او را در عرصه نظامی شکستند، این بار مردان دیپلماسی کشور با عدم حضور در مذاکرات، مقتدرانه پوزه‌اش را به خاک بمالند و رسوایی دیگری در عالم دیپلماسی برای آن رقم بزنند.

