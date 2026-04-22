خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون دفتر پزشکیان:

اینترنت طبقاتی یا پرو مغایر سیاست‌های دولت است

کد خبر : 1776839
لینک کوتاه کپی شد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو با سیاست‌ دولت مغایر است، تصریح کرد: با عبور از وضعیت فعلی، دسترسی به اینترنت بین‌المللی با کیفیت بهتر برای شهروندان مهیا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«‌آن‌چه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو اشتهار یافته است به کلی با سیاست‌های دولت چهاردهم یا دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ‎رئیس‌جمهور مغایر و در تضاد است.

اگر متناسب با شرایط ویژه کشور و اقتصائات جنگ تصمیمی برای محدودیت‌های ارتباطی گرفته شده کاملا اقتضائی و موقتی است.

‌با عبور از این وضعیت دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌عنوان یک حق طبیعی همه شهروندان با کیفیتی بهتر از گذشته مهیا خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید