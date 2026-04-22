دولت ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸:۰۹

معاون دفتر پزشکیان:

اینترنت طبقاتی یا پرو مغایر سیاست‌های دولت است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو با سیاست‌ دولت مغایر است، تصریح کرد: با عبور از وضعیت فعلی، دسترسی به اینترنت بین‌المللی با کیفیت بهتر برای شهروندان مهیا می‌شود.