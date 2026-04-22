معاون دفتر پزشکیان:
اینترنت طبقاتی یا پرو مغایر سیاستهای دولت است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو با سیاست دولت مغایر است، تصریح کرد: با عبور از وضعیت فعلی، دسترسی به اینترنت بینالمللی با کیفیت بهتر برای شهروندان مهیا میشود.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو اشتهار یافته است به کلی با سیاستهای دولت چهاردهم یا دیدگاهها و نقطه نظرات رئیسجمهور مغایر و در تضاد است.
اگر متناسب با شرایط ویژه کشور و اقتصائات جنگ تصمیمی برای محدودیتهای ارتباطی گرفته شده کاملا اقتضائی و موقتی است.
با عبور از این وضعیت دسترسی به اینترنت بینالمللی بهعنوان یک حق طبیعی همه شهروندان با کیفیتی بهتر از گذشته مهیا خواهد شد.