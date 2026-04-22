پیام وزارت اطلاعات به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ (انفال/۶۰)

دوم اردیبهشت ماه، یادآور تجلی خواست انقلابی ملت ایران و تحقق ابتکار راهبردی و الهی حضرت امام خمینی کبیر (رحمه الله علیه) در صدور فرمان تأسیس نهاد مکتبی و مجموعه‌ی پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از دل پاک‌ترین جوانان کشور در نخستین روز‌های انقلاب جوشید و سربرآورد و منبعث از منظومه‌ی فکری متعالی و اندیشه‌های تابناک امامین انقلاب تناور گردید.

با ارج نهادن به کارنامه‌ی درخشان و مشحون از ثمرات و خدمات ارزشمند سپاه قهرمان به ایران و اسلام عزیز، صمیمانه این مناسبت انقلابی را همراه با ملت بزرگ ایران، جنابعالی و تمامی فرماندهان، رزمندگان، سربازان و بسیجیان بصیر، دلاور، با اخلاص، ولایتمدار، مؤمن، سلحشور و سرشار از فداکاری گرامی می‌داریم.

هویت پرافتخار «سپاه پاسداران» حقیقت مقدسی است که با عشق و ایمان و معرفت روشن‌بینانه و آگاهانه و انگیزه‌های جهادی و با برگزیدن خصیصه‌ی انقلابی زیستن و انقلابی ماندن و ثبات قدم آمیخته است.

بحمدالله تعالی، ملت بزرگ ایران در مصاف و کارزار با نظام استکبار جهانی به سردمداری شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و سگ هار منطقه‌ای آن یعنی رژیم کودک کش و منحوس صهیونی و ایادی سرسپرده و ضدانقلاب داخلی و خارجی آن، بار دیگر شاهد تبلور ارزش‌های والای معنوی و گوهر‌های درونی فرزندانشان در سپاه سرافراز و به ویژه مجاهدان عرصه‌ی موشکی سپاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بوده‌اند؛ این دستاورد‌های ماندگار و سرمایه‌های عظیم، حاصل جهان‌بینی مبتنی بر ایمان به عصر ظهور منجی عالم بشریت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و آرمان‌های والای انقلاب و حضرت امام (رحمه الله علیه) و اندیشه‌های بلند، حزم و دوراندیشی حکیمانه و آینده‌نگری هوشمندانه‌ی قائد و زعیم شهید امت اسلام حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و عزم راسخ و اراده‌ی فولادین فرماندهان و جهادگران غیور عرصه خودکفایی در نیرو‌های مسلح و سازماندهی‌ها، آمادگی‌های رزمی، نگهداری‌های هوشمندانه‌ی ابزار نظامی و آمادگی برای به‌کارگیری آنها و هویت جمعی الهی در مجموعه‌ی تشکیلات سپاه می‌باشد.

از طرفی، امنیت کنونی محصول جانفشانی و ایثارگری هزاران انسان جان برکف، نستوه، مؤمن و شرافتمند در نیرو‌های مسلح و فرماندهان عالی‌مقام و سپاهیان سلحشور و سربازان گمنامی است که با نثار جان عزیز خود برای وطن اسلامی، حقا و انصافاً ثابت کردند که مدافع راستین و پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات همچنان با پیروی از فرمان ولایت و رویه وزیر باکفایت اطلاعات شهید حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب (رضوان الله تعالی علیه) هم‌افزایی با جامعه اطلاعاتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه را مشی خود قرار داده و با امید به تفضل بی انقطاع حضرت حق و استمداد از ارواح شهیدان، بر ادامه‌ی عمل به تعالیم نورانی امام و قائد بزرگ شهید و راه مشعشع فرماندهان والامقام و سرداران سرافراز عرصه‌ی گمنامی به ویژه شهیدان محرابی، کاظمی، خادمی و محقق و دیگر گمنامان شهید تاکید کرده و بیش از پیش وجهه همت خویش را بر تبعیت و اطاعت محض از فرامین ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برای نیل به اهداف نظام مقدس اسلامی و هزیمت جبهه باطل و شیطانی آمریکایی صهیونی معطوف خواهند نمود.