نمایندگی ایران در وین اعلام کرد؛
مصوبات خاورمیانه باید از اولویتهای کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای باشد
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در وین با ارسال پستی در فضای مجازی اعلام کرد که یکی از اولویتهای اصلی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای که قرار است نشست آن هفته آینده آغاز شود، باید اجرای کامل و مؤثر مصوبات قبلی این کنفرانس درباره خاورمیانه باشد که شامل قطعنامه سال ۱۹۹۵ درباره ایجاد منطقه عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه است.
به گزارش ایلنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در وین تاکید کرد، تصمیم اجماعی کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ مبنی بر تأکید بر پیوستن رژیم اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و قرار گرفتن تمام تأسیسات مخفی هستهای آن تحت پادمانهای جامع آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دیگر اولویتها است.
نمایندگی دائم کشورمان با ذکر این موضوع در حساب خود در پلتفرم ایکس، در ادامه آورده است: همانطور که کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ نیز تأکید کرد، قطعنامه سال ۱۹۹۵ یک عنصر اساسی از مصوبات کنفرانس بازنگری در سال ۱۹۹۵ بود که بر اساس آن، معاهده در آن سال بدون رأیگیری و به طور نامحدود تمدید شد و تا زمانی که اهداف و مقاصد آن محقق نشود، معتبر باقی خواهد ماند.
نمایندگی دائم کشورمان همچنین اعلام کرده است بیش از ۳۰ سال تأخیر بیدلیل در اجرای قطعنامه سال ۱۹۹۵ و سایر تصمیمات مرتبط با خاورمیانه توسط کنفرانسهای بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اعتبار و اهمیت این پیمان را به شدت تضعیف کرده و اثربخشی تصمیمات فرآیند بازنگری آن را زیر سؤال برده است.
نمایندگی دائم ایران در وین افزوده است: همچنین این تأخیر، بهویژه با توجه به تجاوزات جدید و بیرحمانه رژیم اسرائیل، ارتکاب همزمان هر چهار جنایت اصلی بینالمللی توسط نیروهای مسلح آن، و مهمتر از آن، تهدید مقامات این رژیم برای استفاده از سلاح هستهای در غزه و سایر نقاط، صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به شدت به خطر انداخته است.
نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در وین در پایان تأکید کرده است که این یک درس تاریخی است که انفعال، مسامحه و مماشات فقط متجاوزان و جنایتکاران را جسورتر میکند و به همین خاطر، این تأخیر بیدلیل باید متوقف شود و بدین منظور، کنفرانس بازنگری باید تصمیمی قاطع بگیرد که اجرای کامل، مؤثر و فوری همه قطعنامهها و تصمیمات خود درباره خاورمیانه را تضمین کند. در غیر این صورت، نشست بعدی، یک کنفرانس شکستخورده خواهد بود.