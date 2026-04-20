محکومیت تداوم نقض حاکمیت ملی سومالی توسط رژیم صهیونیستی
سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در تعیین فرستاده دیپلماتیک برای منطقه موسوم به سومالی‌لند که بخشی از کشور جمهوری فدرال سومالی است، را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در تعیین فرستاده دیپلماتیک برای منطقه موسوم به سومالی‌لند که بخشی از  کشور جمهوری فدرال سومالی است، را محکوم کرد و آن را نشانه روشنی از توطئه رژیم صهیونیستی برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای اسلامی و تفرقه‌انگیزی در بین کشورهای منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این اقدام خودسرانه در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل بوده و ناقض حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یک کشور مستقل به شمار می‌آید. 

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه آفریقا و همه کشورهای جهان برای مقابله با قانون‌شکنی، توسعه طلبی و مداخله رژیم صهیونیستی در امور داخلی سایر کشورها را یادآور شد.

