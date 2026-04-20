جزئیات گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه امروز دوشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان، همتای روس را در جریان تحولات منطقه و نقض‌های مستمر و مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ادامه اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا علیه بنادر و شناورهای ایرانی، از جمله تعرض به کشتی کانتینربر توسکا و گروگان‌گیری خدمه آن، تصریح کرد: رفتار خلاف قانون آمریکا و مواضع ضد و نقیض رهبران آن، با ادعای دیپلماسی ناسازگار است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد رفتارهای طرف مقابل، تصمیم مقتضی را برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.

در این تماس تلفنی، همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه برای کمک به اعاده صلح و ثبات در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزیر امور خارجه کشورمان از اعلام آمادگی روسیه برای تداوم رایزنی‌ها جهت تقویت ثبات منطقه‌ای و پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک مشترک تقدیر کرد.

