در جلسه هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس با وزیر بهداشت مطرح شد؛
تأکید بر کنترل قیمت دارو و پیشبینی برای ادامه شرایط جنگی
در جلسه نواب رئیس، هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس با وزیر بهداشت بر ضرورت کاهش قیمت دارو با تشکیل جلسهای ویژه تأکید شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک نواب رئیس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵) با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی در خصوص مسائل این وزارتخانه در شرایط جنگ برگزار شد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در شأن وزارت بهداشت نیست که اقداماتش به خاطر افزایش قیمت دارو زیر سؤال برود، گفت: لازم است این موضوع در جلسهای ویژه بررسی شود و اگر لازم بود اعتبار مشخص برای کاهش قیمت دارو داده شود تا مردم دچار فشار نشوند.
محمدرضا ظفرقندی نیز در این جلسه با بیان اینکه حدود ۳۰ نفر از کادر سلامت در ردههای مختلف به شهادت رسیدند، عنوان کرد: امروز حدود ۴۰ هزار نفر مجروح به واسطه جنگ داشته ایم. بازدید از بیمارستانها نیز به صورت مستمر انجام شده است. گفتنی است ما در وزارت بهداشت آمادگی لازم را برای شرایط جنگی داشتیم و پیش بینیهای لازم را برای هر وضعیتی کرده بودیم.
وزیر بهداشت و درمان با اشاره به حجم مسافرانی که زمان جنگ از تهران به استانهای دیگر رفتند، گفت: ما در این مدت تجهیزات بیمارستانی و امکانات این حوزه را در استانها و شهرهایی که مراجعه کننده بیشتری داشت، افزایش دادیم. در این بین کمکی که از مجلس میخواهیم حمایت برای ورود مواد اولیه در حوزه بهداشت و درمان است.
ظفرقندی با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای رفع آسیب دیدگی واحدهای آسیب دیده، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد مطالبات شرکتهای دارویی پرداخت شده است. تمام تلاش خود را برای کاهش فشار بر مردم برای تأمین دارو انجام خواهیم داد. افزایش قیمت ویزیت باید ۳۵ درصد باشد و هرکس بیش از این میزان دریافت کند، تخلف کرده است و باید پیگیری شود.
رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن قدردانی از وزارت بهداشت و کادر درمان به ویژه در شرایط جنگی، گفت: لازم است در این شرایط وضعیت مردم در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به درستی درک شود و لازم است برنامه وزارتخانه برای تأمین دارو با قیمت منصفانه مشخص باشد.
عباس پاپی زاده دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه باید بر نرخگذاری قیمت دارو نظارت دقیق صورت گیرد، گفت: لازم است بر هزینه بستری شدن در بخش خصوصی نظارت شود که بسیار افزایش قیمت داشته است. کارانه پرستاری نیز نیازمند بازنگری است.
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ادامه این جلسه با انتقاد از افزایش هزینههای بیمارستانی به موضوع مشکلات دانشجویان پزشکی خارج از کشور پرداخت و گفت: بیمارستان غیردولتی به لحاظ هزینه درمان در وضعیتی قرار دارند که اصلا توجیهپذیر نیست.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در ادامه جلسه با بیان اینکه ما ۳ برنامه را در ۳ بخش امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت بهداشت و درمان را پیگیری کرده ایم، گفت: لازم است سهم بیمار در پرداخت درمان مشخص باشد که در حال حاضر بسیار زیاد است. از سوی دیگر مطالبات بیمارستانی از جمله مواردی است که مغفول مانده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از افزایش قیمت دارو که فشاری بر مردم است، اظهار داشت: ضرورت این روزهای ما تقویت بانک خون است و باید پیش بینیهای لازم در این زمینه انجام شود. نیازهای شهرستانها باید احصاء شود و بر اساس آن طرحهای توسعهای اجرا شود.
عباس پاپی زاده عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در حوزه درمان نداشتیم اما باید برای آسیبهایی ممکن است در آینده با آن روبرو شویم، پیش بینیهای لازم صورت گیرد، گفت: لازم است از کارکنان وزارت بهداشت و کادر درمان قدردانی به عمل آید.
علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در ادامه خواستار مستندسازی وزارت بهداشت نسبت به جنایات جنگی دشمن شد.
احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس نیز از افزایش قیمت دارو و ضرورت پیگیری آن از متولی مشخص، گفت: لازم است در این حوزه نیز وزارت بهداشت پیگیری لازم را صورت دهد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات وزارتخانه گفت: خوشبختانه پرداختیها از سوی وزارتخانه به موقع انجام میشود اما شکایاتی که به ما میرسد از قیمت دارو است که دلایل آن متفاوت است. وزارت بهداشت باید خود را برای هر شرایطی آماده کرده و پیش بینیهای لازم را صورت دهد.