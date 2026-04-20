هر اشتباه حریف ماشهٔ تادیب نهایی را خواهد کشید

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی تنها در امتداد «میدان» و اقتدار، مطلوب ملت است.

هشیاریم که مذاکره پوششی برای «استراتژی فرسایش» و استمرار جنگ نشود.

​در این موازنه، هر اشتباه محاسباتی حریف، ماشه «تأدیب نهایی» را خواهد کشید؛ پاسخی که ممکن است فراتر از منطقه، معادلات آینده جهان را دگرگون کند.

