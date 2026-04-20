پزشکیان:
مردم ایران زیر بار زور نمیروند
کد خبر : 1775865
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛
پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بیاعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولین آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آنها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمیروند.