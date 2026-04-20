به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در آخرین روز کاری فروردین ۱۴۰۵، به همراه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند انجام امور قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها خصوصا در حوزه جرایم اقتصادی و نحوه ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۲۶ شعبه فعال مستقر در این مجتمع شامل شعب بازپرسی، اجرای احکام، اظهار نظر، شعب کیفری دو و همچنین شعب دادگاه تجدیدنظر و دادگاه انقلاب تهران مستقر در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی بازدید کرد.

تقدیر از تلاش همکاران در ۴۰ شبانه‌روز اخیر

القاصی در حاشیه این بازدید با اشاره به شرایط ویژه کشور در جنگ تحمیلی رمضان و طی روز‌های گذشته گفت: هدف از این بازدید، قدردانی حضوری از تلاش همکارانی بود که طی ۴۰ شبانه روز بدون وقفه، در محل خدمت حاضر بودند تا کار مردم متوقف نشود.

وی تشریح کرد: در روز‌هایی که این منطقه موشک‌باران می‌شد، همکاران ما در محل خدمت بودند تا امور مردم انجام شود و خللی در روند رسیدگی ایجاد نشود.

وی افزود: امروز نیز مشاهده شد که خدمات قضایی در مجتمع جرایم اقتصادی با نظم، سرعت و دقت در حال انجام است و مراجعان بدون تأخیر پاسخ خود را دریافت می‌کنند و خدمات لازم را دریافت می‌نمایند که این افتخار دستگاه قضایی است که در هر شرایطی، خدمت‌رسانی به مردم را رسالت اصلی خود می‌داند.

پاسخگویی به مراجعان و صدور دستورات لازم

در جریان این بازدید، علی القاصی و دادستان تهران با تعدادی از مراجعان که در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور داشتند به صورت چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو کردند، درخواست‌ها را شنیدند و دستورات لازم را برای رسیدگی سریع و قانونی به موضوعات مطرح‌شده صادر کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تقدیر از مسئولیت‌پذیری قضات و کارکنان مجتمع گفت: همکاران قضایی و اداری در این مجتمع با روحیه فساد ستیزی و با احساس مسئولیت بالا در حال ارائه خدمت هستند و این تلاش‌ها موجب استمرار رسیدگی‌ها و جلب رضایت مردم و تحقق برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حوزه‌های مبارزه با ماسد اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری مشروع، شده است.

رسیدگی ویژه به پرونده‌های تخلفات ارزی و تراستی‌ها

القاصی در حاشیه این بازدید و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درباره رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی و تراستی‌ها اظهار داشت: با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی، رسیدگی به پرونده‌های حوزه ارزی و تراستی‌ها متوقف نشده و با جدیت در حال انجام است.

وی گفت: پرونده‌هایی که در این ایام به دادسرا وارد شد، بلافاصله و به‌طور ویژه به شعب تعیین‌شده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی که توسط دادستان تهران تعیین شده است، ارجاع و تحقیقات آن آغاز شد.

القاصی افزود: در نتیجه پیگیری و عدم توقف در روند رسیدگی‌ها برخی از پرونده‌های مهم مرتبط با رفع تعهدات ارزی و تخلفات تراستی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارند و به‌زودی شاهد صدور کیفرخواست و ارسال آنها به دادگاه خواهیم بود که نتایج و اقدامات این پرونده‌ها نیز مطابق روال قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ظهر امروز باتفاق مرتضی تورک رئیس حوزه ریاست کل دادگستری از بخش‌های مختلف حوزه ریاست از جمله اداره دبیرخانه، معاونت حقوقی، دبیرخانه ویژه حفظ حقوق عامه و اراضی و منابع طبیعی استان و دفتر استانی رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران بازدید نمود و از نزدیک روند اقدامات و انجام وظایف محوله در این بخش‌ها را مورد نظارت قرار داد.

شایان ذکر است دستگاه قضایی در استان تهران در جریان جنگ تحمیلی رمضان شاهد حضور جهادی قضات و کارکنان و عدم توقف ارائه خدمات قضایی بوده و در روز‌های اخیر نیز بر اساس بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی از واحد‌های ستادی استان کارکنان این واحد‌ها حضور حداکثری و کامل کارکنان را برای انجام وظایف محوله و جلوگیری از اطاله امور شاهد هستیم.