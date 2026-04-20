به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌از نخستین روز آتش‌بس، رئیس‌جمهور ⁧ پزشکیان⁩، با حضور میدانی در وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی، هم از مجاهدت و ایستادگی خدمت‌گزاران دولت قدردانی کرده، هم بی‌واسطه در جریان خسارت‌ها، برنامه‌های احیا و بازسازی قرار گرفته و برای تداوم خدمت‌رسانی، جبران آسیب‌ها و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از مردم، دستورات لازم را صادر کرده است. معنای این حضور، روشن است: دولت، ⁧ برای ایران⁩ و در هر شرایطی؛ چه جنگ و چه صلح، آرامش و معیشت هم‌وطنان عزیز را اولویت می‌داند.»