رئیس کمیسیون عمران:
مشترکان کم مصرف آب و برق بستههای تشویقی دریافت میکنند
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور و با توجه به همراهی بسیار خوب مردم، نباید هیچگونه افزایشی در هزینههای انشعاب و مصرف آب و برق داشته باشیم.
به گزارش ایلنا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور وزیر نیرو تشکیل شد. محوریت این نشست بررسی وضعیت سدهای کشور و شبکههای توزیع برق بود.
وی در ادامه با اشاره به سازو کار نشستهای نظارتی مجلس در شرایط کنونی اظهار کرد: نشستهای نظارتی مجلس در دو سطح کمیسیونهای تخصصی با وزرای مربوطه و همچنین جلسات کلی هیئت رئیسه با اعضای هیئت دولت در حال انجام است. این رویه قطعا به هماهنگی و همدلی بیشتر میان قوا برای حل بهتر و سریعتر مشکلات مردم کمک میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در نشست کمیسیون با وزیر نیرو در وهله اول تاکید ما بر این بود که در شرایط فعلی کشور و با توجه به همراهی بسیار خوب مردم، نباید هیچگونه افزایشی در هزینههای انشعاب و مصرف آب و برق داشته باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: محور دوم این نشست اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه بود. بر این اساس مقرر شد برای مشترکان کممصرف آب و برق، بستههای تشویقی و حتی معافیتهایی در نظر گرفته شود؛ در مقابل، مشترکان پرمصرف به صورت طبیعی باید هزینههای بیشتری را پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور افزود: از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست، تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها بود. از آنجا که پمپاژ آب بسیاری از چاهها به شبکه برق وابسته است، تمهیدات و پیشبینیهای لازم صورت گرفت تا در صورت بروز قطعی احتمالی برق، جریان آب شرب مناطق قطع نشود.
وی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه به دلیل کاهش دمای هوا، مصرف برق در کشور تقریباً به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، درخواست جدی ما از وزارت نیرو این بود که در روزهای پیش رو و فصل تابستان، هیچگونه قطعی برق در بخشهای خانگی و کشاورزی نداشته باشیم که تحقق کامل این امر نیازمند تداوم همراهی مردم در مدیریت مصرف است.
وی در ادامه با تاکید بر رفع موانع تولید تجهیزات زیرساختی افزود: با توجه به محدودیتهای پیشآمده برای برخی واحدهای تولیدی فولاد، هماهنگیهای لازم انجام شد تا روند تولید لولههای انتقال آب شرب دچار وقفه و مشکل نشود.
وی در ادامه تاکید کرد: هماهنگی و همدلی شکلگرفته میان کمیسیونهای تخصصی مجلس و وزرای دولت، تاکنون بسیاری از مسائل را حل کرده است. ما نیز به عنوان نمایندگان ملت، همگام با رزمندگان در میدان، وظیفه خود میدانیم که امورات و مطالبات مردم را با جدیت از دستگاههای اجرایی پیگیری کنیم.