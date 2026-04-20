با حضور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
جلسه پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه برگزار شد
جلسه پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه با حضور مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه با حضور مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این مجموعه صنعتی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور جمعی دیگر از مسئولان استانی و ملی، نمایندگان مجلس و مدیران فولاد مبارکه برگزار شد، راهکارهای نوسازی هوشمند خطوط تولید و تأسیسات نیروگاهی و برنامهریزی برای بهروزرسانی زیرساختهای کلیدی این مجموعه بهعنوان یکی از مهمترین صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت.