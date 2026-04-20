واکنش بقایی به نجات نوزادان توسط پزشک از زیر بمباران دشمنان

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئو نجات نوزدان توسط پزشک بیمارستان از بمباران رژیم صهیونیستی و آمریکایی نوشت:مقاومت و تاب‌آوری؛ خصلتی که این تمدن درخشان را در طول تاریخ، با وجود همه دشواری‌ها، پابرجا نگه داشته است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی  با انتشار ویدئویی از اقدام شجاعانه پرستاران و پزشکان ایرانی در نجات نوزادان و بیماران، در جریان حملات متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به بیمارستانی در تهران، در شبکه ایکس نوشت:

«من همان انسانم، من رنج کشیدم، من آنجا بودم.»

والت ویتمن

ایران این‌گونه در برابر سبعیت و قساوت دشمنانش، سرفرازانه می‌ایستد.

یک دکتر شجاع ایرانی، نوزادان ایرانی را نجات می‌دهد، در حالی که کل بیمارستان زیر حمله متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی قرار دارد.

این ویژگی پایدار تمدنی ایران است: مقاومت و تاب‌آوری؛ خصلتی که این تمدن درخشان را در طول تاریخ، با وجود همه دشواری‌ها، پابرجا نگه داشته است.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید