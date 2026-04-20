جلال رشیدی کوچی فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان و همچنین ایجاد دو قطبی‌سازی در جامعه درخصوص احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات از سوی برخی از افراد تندرو گفت: واقعاً جای تأسف است که عده‌ای که دم از انقلابی بودن، ولایت‌پذیری و تبعیت از ولایت می‌زنند، سخنان یک فرد دروغگو، قمارباز و کلاه‌بردار را که بارها ثابت شده دروغ می‌گوید و دنیا نیز فهمیده که ترامپ فردی دروغگو، کلاه‌بردار و حقه‌باز است را قبول می‌کنند، اما سخنان فرماندهان و کسانی را که پنجاه روز است در دفاع از این کشور جان خود را کف دست گرفته‌اند و در حال جنگیدن‌اند، باور ندارند.

وی ادامه داد: علت اینکه می‌گویم آنان جان خود را کف دست گرفته‌اند مشخص است. چه کسی است که نداند افرادی مانند آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی، در فهرست ترور اسرائیل و آمریکا قرار دارند؟ این افراد از کسانی هستند که در چهل روز گذشته میدان نبرد را مدیریت کرده‌اند. همه می‌دانیم که بخش اعظم این مدیریت بر دوش و بر عهده آقای قالیباف بوده است.

کسانی که میدان نبرد را مدیریت کردند، در ادامه و استمرار همان نبرد، وارد میدان مذاکره شده‌اند

این فعال سیاسی گفت: کسانی که میدان نبرد را مدیریت کردند، در ادامه و استمرار همان نبرد، وارد میدان مذاکره شده‌اند. در حال حاضر چیزی به نام «میز مذاکره» وجود ندارد؛ بلکه نبرد از حالت جنگ موشکی به جنگ مذاکره‌ای رسیده و هیچ تفاوتی ایجاد نشده است. اما متأسفانه گروهی از افراد، از زمانی که نام مذاکره به میان آمده، به حمله، ایجاد تفرقه، ناامیدی و یأس روی آورده‌اند.

یک تفکر است که به کشور آسیب می‌زند و اختلاف ایجاد می‌کند

رشیدی کوچی با اشاره به برخی پست‌ها در فضای مجازی گفت: ما دیدیم که برخی توئیت‌هایی منتشر کرده بودند که اگر نام آنها از این پست‌ها حذف می‌شد و بالای آن نوشته می‌شد «ترامپ»، هیچ تفاوتی نداشت. او صراحتاً نوشت که آمریکایی‌ها بیش از دوازده نفر کشته نداده‌اند، هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند و هیچ اقدامی انجام نشده است، پس فلان؛ این تفکر، تفکری است که به کشور آسیب می‌زند و اختلاف ایجاد می‌کند.

وی درباره ارزیابی‌اش از روند مذاکرات با اشاره به اظهارات ترامپ گفت: برای آنکه بتوانیم فضای دقیق‌تری از اتفاقات را رصد و تحلیل کنیم، لازم است بدانیم اصولاً چه اتفاقی رخ داده است. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با برنامه‌ای هماهنگ و از پیش طراحی‌شده، دقیقاً مشابه جنگ دوازده‌روزه، یک روز پیش از زمانی که همه منتظر بودند توافق بزرگی رخ دهد، به کشور ما حمله کردند و نیروهای دفاعی و نظامی ما، به‌ویژه مردم عزیزمان در کف خیابان‌ها، مقاومت کردند، دفاع کردند و نگذاشتند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

دشمن به اذعان همه به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکرد

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اهداف دشمن از حمله به کشورمان گفت: دشمن هنگام حمله، اهدافش را اعلام کرده بود؛ نخست، تغییر رژیم؛ دوم، از بین بردن توان نظامی ایران؛ سپس از بین بردن توان هسته‌ای و در ادامه هم اعلام کردند که هدفشان تجزیه ایران از طریق گروه‌های تجزیه‌طلب است و بعد از آن هم گفتند که باید کل تمدن ایران از بین برود و بحث بر سر این موارد بود. ما دفاع کردیم، مقاومت کردیم و مردم در کف خیابان‌ها حضور پیدا کردند. یک معجزه رخ داد و نیروهای نظامی ما حملات دردآوری به دشمن وارد کردند. آسیب هم بسیار دیدیم؛ هرچه باشد ما در برابر یکی از ابرقدرت‌های دنیا در حال جنگ هستیم. قرار نیست فقط ما بزنیم؛ قطعاً آن‌ها چندین برابر بیشتر از ما می‌زنند. اما دشمن به اذعان همه به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکرد.

رشیدی کوچی با اشاره به کنترل ایران بر تنگه هرمز گفت: تازه، یک موضوع دیگر هم رخ داد؛ اتفاقی به نام «کنترل تنگه هرمز» به دست ایران. در میانه نبرد، اما آنچه را که دشمن نتوانسته بود به آن دست پیدا کند، تلاش کرد در مذاکرات به دست بیاورد. یک پیشنهاد ۱۵ یا ۱۶ ماده‌ای ارائه کردند که ایران نپذیرفت. پس از آن، ایران یک پیشنهاد ده‌ ماده‌ای ارائه داد که کاملاً تأمین‌کننده منافع ما بود و دشمن، به هر دلیلی؛ یا از سر خدعه و نیرنگ، یا از سر ضعف و شکست‌های پیاپی، یا به دلیل فشار جهانی، یا به هر دلیل دیگر آمد و پیشنهاد ایران را پذیرفت و آن را مبنای مذاکره قرار داد و آتش‌بس یک‌طرفه اعلام کرد.

بارها از سوی مقامات عالی کشور اعلام شده ذره‌ای از منافع خود کوتاه نمی‌آییم؛ مردم نگران نباشند

وی ادامه داد: طبیعی است که در چنین شرایطی، از لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و بین‌المللی، اگر ایران آتش‌بس را نمی‌پذیرفت، تمام آن افتراق و شکافی که در جبهه دشمن ایجاد شده بود، با توجه به اینکه دیدیم که انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اسپانیایی‌ها و بسیاری دیگر عملاً به ترامپ فشار می‌آوردند که او باعث شده دنیا به این وضعیت برسد؛ از بین می‌رفت. بنابراین ایران نمی‌توانست آتش‌بس را نپذیرد، زیرا اگر نمی‌پذیرفت، قطعاً میان آن‌ها اتحاد ایجاد می‌شد و می‌گفتند ایران خودش یک‌سری شروط گذاشته، آمریکا آن شروط را پذیرفته، اما ایران می‌گوید من می‌خواهم ادامه بدهم. از این‌رو، ایران از لحاظ سیاسی آتش‌بس را پذیرفت و وارد فضای میدان مذاکره شد.

این فعال سیاسی گفت: در عین حال که بارها طی این چند روز، هم شورای عالی امنیت ملی بیانیه داده، هم سپاه و قرارگاه خاتم و هم مسئولان سیاسی مصاحبه‌های جداگانه کرده‌اند که ما ذره‌ای و حتی کمتر از ذره‌ای از منافع خود کوتاه نمی‌آییم و اگر مذاکره می‌کنیم، با قدرت و با دست برتر مذاکره می‌کنیم؛ مردم نگران نباشند؛ با این فضا وارد مذاکره شدیم. همه هم می‌دانند و بارها گفته شده که هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد؛ نه‌تنها اعتمادی نیست، بلکه بدبینی وجود دارد. آمریکایی‌ها ثابت کرده‌اند که دوبار پیش از این، در جنگ دوازده‌روزه و در حادثه اخیر، به محض نزدیک شدن به توافق، مذاکره و ترفند توافق را راهکاری برای حمله و برنامه‌ریزی می‌دانند. آمریکایی‌ها خودشان هم به این موضوع اذعان کرده‌اند و همه این را می‌دانند. اما وقتی آن‌ها با شرایط ما موافقت کرده‌اند، دیگر لزومی ندارد که ما ادامه بدهیم، زیرا در آن صورت مقصر ما معرفی می‌شویم.

رشیدی کوچی ادامه داد: بنابراین وارد میز مذاکره، یا بهتر بگویم میدان مذاکره، شدیم؛ صحبت کردیم، گفت‌وگو انجام شده، خواسته‌ها گفته شده و کار در حال پیش رفتن است. حال اینکه برخی افراد در این میان یک روز دل‌سوز لبنان می‌شوند، روزی دیگر دلشان برای تنگه هرمز می‌سوزد و روز دیگر برای جبهه مقاومت ابراز دلسوزی می‌کنند و به این بهانه به مسئولان خود حمله می‌کنند، به نظر من بازی‌کردن در پازل دشمن است. اگر ما بخواهیم به مسئولان خود، به حاکمیت خود و به کسانی که جانشان را کف دست گرفته‌اند برچسب خیانت‌کار، خائن و… بزنیم و بخواهیم نقش رهبری را از آنان جدا جلوه دهیم، این رویکرد نه درست است و نه منصفانه و به نظر من، این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک و نگران‌کننده باشد. باید توجه داشته باشیم که برخی از این عزیزان هنوز آثار مجروحیت جنگ اخیر را با خود دارند.

وطن فروشی در کشور ما تاکنون هزینه نداشته است

وی با اشاره به مصادره اموالی که به گفته قوه قضاییه وطن فروشی کرده‌اند، ادامه داد: هر کسی که ما در این مدت دیدیم گرای مکان‌های مورد اصابت را به دشمن می‌داد، با قدرت با او برخورد می‌شد، دستگیر می‌شد و به عنوان جاسوس و فردی که در زمان جنگ با دشمن همکاری می‌کند با او برخورد می‌کردند که این کار بسیار خوب است. افرادی که وطن‌فروشی کرده‌اند، اموالشان مصادره می‌شود و این امر کاملاً درست است، زیرا متأسفانه وطن‌فروشی در کشور ما هزینه‌ای نداشت و عده‌ای به‌راحتی وطن‌فروش شده بودند. چه تفاوتی وجود دارد میان کسی که گرای نظامی به دشمن می‌دهد و کسی که در پازل دشمن بازی می‌کند؟ یکی از اهداف دشمن، ایجاد اختلاف در صفوف یکپارچه ملت در کف خیابان‌ها بوده است؛ غیر از این است؟ پس چه کسانی بر این اختلاف می‌دمند و آتش زیر دیگ اختلاف را روشن نگه می‌دارند؟ همین جریان سیاسی خاص.

نهادهای امنیتی میان وطن‌فروشان و ایجاد‌کنندگان شکاف میان خطوط فشرده مردم تفاوت قائل نشوند

افرادی که در قم و مشهد به لاریجانی سنگ و مهر پرتاب کردند، کنار جنازه‌اش نشستند و طلب حلالیت کردند

این فعال سیاسی تاکید کرد: این‌ها نه اکثریت هستند، نه عموم مردم، و نه یک تفکر گسترده؛ بخشی از طرفدارانشان در خیابان‌ها می‌آیند و این رفتارها را انجام می‌دهند. در خیابان دیدم فردی تابلویی در دست داشت که نوشته بود «مذاکره خیانت است، آتش‌بس حماقت است». این افراد مستقیم به شخص رهبری توهین می‌کنند؛ آتش‌بسی که با دستور ایشان و صلاحدید ایشان به‌عنوان فرمانده کل قوا پذیرفته شده است. این موضوع خطرناک است.

وی تصریح کرد: با این افکار و این افراد باید همان برخوردی شود که با کسی که مخل امنیت جامعه است انجام می‌شود. هیچ تفاوتی نمی‌کند؛ یکی گرای مکان‌های نظامی و محل بمباران را می‌دهد، و این فرد دارد گرای مکان‌های روانی و نقاطی را که امنیت روانی مردم به خطر می‌اندازد می‌دهد و همچنین ایجاد شکاف در میان خطوط فشرده مردم را فراهم می‌کند؛ هیچ تفاوتی میان آن‌ها نیست. به نظر من بهتر است که نهادهای امنیتی با لیدرهای این‌ها برخورد کنند. هنوز کفن شهید لاریجانی خشک نشده است. شهید لاریجانی نمونه مجسم همین اتفاقات بود. همین افراد در قم و مشهد به او سنگ و مهر پرتاب کردند، اما در همان مکان رفتند کنار جنازه‌اش نشستند و طلب حلالیت کردند. اکنون هم همین اتفاق در حال تکرار است.

حتماً باید بقیه عزیزان هم ترور شوند تا برخی افراد حماقت خود را بفهمند؟

این نماینده سابق مجلس گفت: چرا درس نمی‌گیریم؟ چرا عده‌ای نمی‌خواهند بفهمند؟ آیا حتماً باید بقیه عزیزان نیز ترور شوند تا این افراد حماقت خود را بفهمند؟ این‌که چرا این‌قدر اختلاف ایجاد کردند، چرا این‌قدر توهین کردند، چرا این‌همه شبهه ایجاد کردند؟ به نظر من این‌ها هیچ تفاوتی ندارند؛ یکی در لباس اینترنشنال و مزدور این کارها را انجام می‌دهد، و یکی در لباس ارزشی و بچه‌حزب‌اللهی همین عملکرد را دارد. ما از این افراد در زمان جنگ تحمیلی هم کم نداشتیم؛ کسانی که در نیروهای خودی بودند اما گرای نیروها را به دشمن می‌دادند. به نظر من باید با لیدرها و سرکرده‌های این جریان به‌صورت قاطع برخورد شود. نیروهای پیاده‌نظام‌شان، چه در فضای مجازی و چه در کف خیابان‌ها، وقتی ببینند با افراد اصلی و گردانندگان جریان برخورد قاطع شده، خودشان کنار می‌کشند.

یکی از مشکلاتی که در میدان مذاکره داریم، تأخیر در اطلاع‌رسانی است

در عملیات جنوب اصفهان ما راوی اول بودیم؛ اجازه ندادیم دشمن روایت اتفاقات را دست بگیرد

وی با اشاره به انتقاداتی که به دلیل اطلاع‌رسانی به تیم مذاکره‌کننده می‌شود، گفت: قطعاً باید یک صدای واحد وجود داشته باشد. کما اینکه یکی از مشکلاتی که در این حوزه داریم، تأخیر در اطلاع‌رسانی است. ببینید، چرا عملیات جنوب اصفهان برای ما پیروزی به ارمغان آورد؟ چون ما راوی اول بودیم. ما اجازه ندادیم دشمن روایت اتفاقات را دست بگیرد و در اینجا هم همین‌طور است. دلیل موفقیت ما در میدان جنگ، به دلیل وجود سخنگویی برای قرارگاه خاتم بود که عملیات‌ها را، ولو مختصر، شرح می‌داد. ببینید، ما جزئیات نحوه عملیاتمان را شرح نمی‌دادیم؛ اینکه از کدام نقطه موشک شلیک کردیم، چه نوع موشکی، چند موشک شلیک کردیم را توضیح نمی‌دادیم. ولی کلیات را بیان می‌کردیم؛ مثلاً اهدافی که در امارات، بحرین، اسرائیل، کردستان عراق و غیره مشخص کرده بودیم، مورد اصابت قرار گرفته‌اند و تلفات هم گرفته شده است. اما جزئیات حمله، نحوه شلیک و آماده‌سازی لانچرها را توضیح نمی‌دادیم.

برخی انتظار دارند ما در میدان مذاکره هم همین جزئیات را مطرح کنیم

این فعال سیاسی تاکید کرد: برخی انتظار دارند که ما در میز مذاکره هم همین جزئیات را مطرح کنیم. قطعاً این امکان‌پذیر نیست، زیرا این کار دست ما را در مقابل دشمن باز می‌گذارد، ما کلیات مذاکره را بیان می‌کنیم. آقای قالیباف، آقای پزشکیان، بیانیه شورای عالی امنیت ملی، آقای عراقچی و همچنین مراجع مرتبط با سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه، همگی کلیات را اعلام کرده‌اند. اما هیچ‌کس از جزئیات صحبتی نمی‌کند و این رویه درست است. ما باید به سیره ائمه (علیهم‌السلام) بازگردیم. حضرت علی (علیه‌السلام) هم می‌فرمایند: “من چیزی مخفی از مردم ندارم جز مسائل نظامی.” اکنون مذاکره ما جزو مسائل نظامی ما محسوب می‌شود؛ این یک امر واضح و آشکار است. ما در زمان جنگ هستیم که داریم مذاکره می‌کنیم، نه در زمان صلح. بنابراین، شرح جزئیات برای مردم لزومی ندارد. شاید لازم باشد برخی مسائل برای حفظ امنیت کشور مخفی بماند.

تفکری طرفداران‌شان را در خیابان‌ها و فضای مجازی رها کرده‌اند و در حال عقده‌گشایی سیاسی هستند

رشیدی کوچی ادامه داد: نکته این است که برخی افراد، از آن تفکر خاص گمان می‌کنند تنها خودشان دلسوز مملکت هستند و تنها خودشان می‌فهمند و دیگران هیچ درکی ندارند و چون به نظر من کنار گذاشته شده‌اند، طرفدارانشان را در خیابان‌ها و فضای مجازی رها کرده‌اند و در حال عقده‌گشایی سیاسی هستند. اگر توجه کرده باشید، در این مدت هیچ گلوله‌ای به سمت آن‌ها شلیک نشده است؛ هیچ موشکی به سمت آن‌ها پرتاب نشده است. همان‌هایی که امثال آقای خرازی و آقای لاریجانی را ترور کردند، و حضرت آقای ما را به شهادت رساندند و به دنبال آقای پزشکیان و آقای قالیباف هم هستند، هیچ موشکی به سمت این افراد شلیک نکرده‌اند. زیرا آن‌ها می‌دانند چه کسی را باید بزنند و چه کسی را نباید بزنند. آن‌ها کسانی را می‌زنند که می‌دانند به نفع این مملکت کار می‌کنند.

وی گفت: امیدوارم دیگر لازم نباشد بیشتر از این موضوع را باز کنم، اما اگر چنین رفتاری از سوی آن‌ها ادامه یابد، حتماً شخصاً نام خواهم برد و از هیچ‌کسی ترسی ندارم. من گوشه‌ای نشسته‌ام و زندگی خود را می‌کنم و به عنوان یک سرباز، هر شب کف خیابان هستم و هر آنچه از دستم برآید انجام می‌دهم. اما نام این جماعت را خواهم برد. ما ۴۰ شب به خیابان رفتیم سخنرانی کردیم، جنگیدیم و در فضای مجازی مقاومت کردیم و حتی ذره‌ای احساس خستگی نکردیم. اما از زمانی که این جماعت وارد شده و مذاکره آغاز شد، به خاطر اختلاف‌افکنی و تفرقه‌افکنی آن‌ها، تمام خستگی این ۴۰ روز بر تن ما مانده است؛ بر تن کسانی که دلشان برای این مملکت می‌سوزد. امیدوارم این افراد سرجایشان نشانده شوند.

این فعال سیاسی درباره لزوم پیشگیری از نارضایتی اجتماعی و ایجاد صلح پایدار به جای نه جنگ و نه صلح گفت: قطعاً از همان ابتدا، نگاه طرف ایرانی این بود که اگر قرار است آتش‌بس ایجاد شود، باید به خاتمه قطعی جنگ منجر شود. ما بین «آتش‌بس» و «پایان جنگ و تخاصم» تفاوت قائل هستیم. پایان جنگ باید اتفاق بیفتد. اگر در این فضای آتش‌بس، طرف مقابل دوباره به خود فرصت دهد تا هفت، هشت ماه یا یک سال دیگر خود را تجهیز کرده و مجدداً حمله کند و فرماندهان و رهبران ما را هدف قرار دهد، قطعاً این یک چرخه باطل مذاکره، جنگ، آتش‌بس، مجدداً مذاکره، جنگ و آتش‌بس خواهد بود. این چرخه باید شکسته شود و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.

به آینده ایران بسیار امیدوارم

ترامپ هر وقت می‌گوید «ما به توافق نزدیک شدیم»، باید بدانیم که آماده حمله است



دو هفته دیگر نبرد خواهیم داشت

وی تاکید کرد: من به آینده ایران بسیار امیدوار هستم و قطعاً آینده‌ای شکوفا و بزرگ در انتظار ایران و ایرانیان است. درست است که برخی از زیرساخت‌های ما، نه همه آن‌ها، آسیب دیده‌اند. اما این زیرساخت‌ها به سرعت ترمیم خواهند شد. فولاد، پتروشیمی‌ها و برخی از صنایع مشابه، بسیار سریع ترمیم شده و به چرخه تولید باز خواهند گشت. من دیده‌ام که برخی نوشته‌اند “دو سال دیگر”؛ اصلاً این‌طور نیست. برخی از این‌ها بسیار سریع‌تر از این اعداد و ارقام آماده و به چرخه تولید باز خواهند گشت. این را با اطلاع خدمت شما عرض می‌کنم. البته من یک نظر شخصی دارم که این آتش‌بس تمدید نخواهد شد و ما دو هفته دیگر یک نبرد خواهیم داشت و پس از آن تمام آن اتفاقات مثبتی که باید برای ایران بیفتد، رخ خواهد داد. زیرا ترامپ هر وقت می‌گوید “ما به توافق نزدیک شدیم”، باید بدانیم که آماده حمله است. این را دیگر همه می‌دانند و متوجه شده‌اند.

باور دارم حاکمیت قطعاً به سمت اصلاحات بسیار گسترده پیش خواهد رفت

رشیدی کوچی گفت: اما نگاه من این است و ان‌شاءالله اردیبهشت ماه برای ایرانیان ماهی بسیار خوش‌یُمن و شاد خواهد بود و برای دشمنان‌شان ماهی جهنمی، به امید خدا. پس از این اتفاقات، به نظر من حاکمیت قطعاً به سمت اصلاحات بسیار گسترده پیش خواهد رفت. من این را باور دارم و به سمت رضایتمندی عمومی حرکت خواهد کرد. آن تفکر تند که برخی‌ها داشتند، قطعاً توسط حاکمیت مدیریت و کنترل خواهد شد و ما شاهد این شکوفایی بزرگ در کشورمان خواهیم بود. حتماً در این احیا، من می‌گویم برخاستن ققنوس ایران از خاکستر خود، حتماً اتفاقات اقتصادی بسیار مثبت و خوبی خواهد افتاد و آن دغدغه‌ای که خیلی‌ها دارند، ان‌شاءالله با یک مدیریت صحیح برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/