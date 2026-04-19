خنثی سازی بمب هوایی mk۸۴ با وزنی بیش از یک تن به شکل صحیح و ایمن در ورامین

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، با توجه به دستور سردار قربان محمد ولی‌زاده فرمانده محترم سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران مبنی بر اجرای عملیات کشف و خنثی سازی بمب هوایی در ناحیه ورامین و درخواست سرهنگ مهدی امینی فرمانده محترم آن ناحیه مبنی بر عدم آسیب به سازه در زمان کشف و خنثی سازی در صورت امکان، لذا دیروز پس ۶ روز تلاش بی وقفه برداران در یگان کشف و خنثی سازی، بمب هوایی mk۸۴ با وزنی بیش از یک تن به شکل صحیح و ایمن پس از حفاری دقیق وعملیات پیچیده خنثی سازی، با رعایت جوانب ایمنی ازعمق ۱۶ متری زمین در ناحیه ورامین با لطف الهی و مدد حضرت زهرا (س) خارج و به نقطه مورد نظر در اداره تخریب و انفجارات کل منتقل شد.



این اتفاق را نه تنها یک فرایند کم نظیر در زمینه شناسایی، کشف و انتقال مهمات عمل نکرده میتوان نامید، بلکه یک فرآیند بی نظیر از تلفیق علم و دانش، تخصص، ایمان، روحیه جهادی، شهادت طلبی و تجربه می‌باشد؛ چرا که در زمان عدم همراهی، پذیرش و حضور برخی از افراد برای کمک به اجرا این ماموریت، این پایوران یگان کشف و خنثی سازی بودند که بدون لحظه ای درنگ پس از دریافت دستور از سوی سردار فرمانده محترم استان این ماموریت را آغاز و با بالاترین سطح کیفی به پایان رساندند.



افراد دارای دانش تخصصی در زمینه بمب های هوایی می‌دانند، که خنثی سازی و حفاری برای رسیدن به این بمب که پس از اصابت بسیار حساس شده است و دارای بیش از ۴۰۰ کیلو مواد انفجاری و نیز از مکانیزم بسیار پیچیده ای برخوردار بوده است، امری بسیار خطرناک و دارای ریسک بسیار بالایی می‌باشد، اما دلاورمردان در روزهای اخیر بار دیگر اثبات کردند در اوج گمنامی پای انقلاب اسلامی مانده‌اند و خواهند ماند و ترسی برای در آغوش کشیدن شهادت ندارند.