به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ایران را دعوت به پایبندی به «حقوق بین‌الملل» و «باز گذاشتن بی‌قید و شرط» تنگه هرمز کرده است، در صفحه شخصی خود نوشت: از کدام «حقوق بین‌الملل» سخن می‌گویید؟ آیا منظور همان «حقوق بین‌الملل» است که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد نسبت به تجاوز نظامی آمریکا–اسرائیل علیه ایران رضایت داده و نسبت به جنایت‌های ارتکابی علیه ایرانیان چشم‌پوشی کند؟!