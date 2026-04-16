حجت الاسلام وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات اسلام‌آباد و همچنین مطرح شدن دوباره بحث مذاکرات در دور جدید بین ایران و آمریکا عنوان کرد: ما در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا هیچ پیشینه مثبتی نداریم؛ به این معنا که آن‌ها به‌طور مستمر عهدشکنی کرده و به تعهدات و حرف‌های خود پایبند نبوده‌اند. در مورد مذاکرات اسلام‌آباد که در روزهای گذشته برگزار شد، حدود ۱۰ تا ۱۲ روز پس از آغاز جنگ رمضان، این طرف آمریکایی بود که از طریق واسطه‌هایی که ایجاد کرده بودند، به‌دنبال آتش‌بس بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نقش میانجگران برای برپایی میز مذاکره میان ایران و ایالات متحده ادامه داد: به‌طور مشخص کشورهایی مانند ترکیه و به‌ویژه پاکستان نقش میانجی را ایفا کرده و پیشنهاداتی ارائه دادند. جمهوری اسلامی ایران در ابتدا پاسخی به این پیشنهادات نداد و در نهایت، پیشنهاد خود را بر اساس ۱۰ بند، اعلام کرد و مشاهده هم کردیم دونالد ترامپ این پیشنهاد را بازنشر داد و عملاً آن را پذیرفت و اعلام شد که می‌توان بر مبنای آن وارد مذاکره شد.

وی افزود: مذاکرات اسلام آباد هم صورت گرفت، اما متأسفانه بازی‌های طرف آمریکایی آغاز و بار دیگر همان رویکردهای پیشین را در پیش گرفت و موضوعات گذشته را در حوزه هسته‌ای، غنی‌سازی، مواد ۶۰ درصدی و تنگه هرمز مجدداً مطرح کردند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که خواسته‌های خود را پیش‌تر به‌صورت شفاف اعلام کرده و طرف آمریکایی هم آن‌ها را پذیرفته است؛ بنابراین ما اصراری بر این کار نداریم و طرح مجدد همان مسائل، فاقد وجاهت است.

احمدی بیان کرد: در جریان سه تا چهار دور مذاکره، مواضع ایران به‌طور کامل و شفاف بیان شده است. اکنون این ایالات متحده است که باید تصمیم بگیرد آیا می‌تواند به خواسته‌های ایران تن دهد یا خیر. اگر دنبال این کار نباشند قطعا جمهوری اسلامی ابایی برای ادامه کار و جنگ ندارند.

وی عنوان کرد: در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آینده‌ای که شاید انجام می‌گیرد یا خیر چه اقدامی باید انجام دهد و چه مطالباتی داشته باشد، لازم است یادآوری کنم جمهوری اسلامی ایران از باب حسن نیت در هر دوره از مذاکرات ورود کرده است، اما هیچ‌گونه اعتمادی به طرف مقابل ندارد و قطعا اگر آمریکا به خواسته‌های ایران توجه نکند و پاسخ مثبت ندهد، ما به این مذاکرات نه دل بسته‌ایم و نه امیدی در این خصوص داریم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران توسط نیروی دریایی این کشور و همچنین فشار کشورهای حاشیه خلیج فارس به ترامپ برای دست برداشتن از این اقدام، گفت: ببینید می‌گویند‌ «الغرِیقُ یتشبَّثُ بکُلّ حَشیش» آدمی که درحال غرق شدن است برای نجات به هر خس و خاشاکی چنگ می‌اندازد بدون این‌که مشاهده کند این جنگ برایش نتیجه دارد یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: در مورد ترامپ هم باید گفت او هم مدت‌هاست دچار یک سراسیمگی و بی‌ارادگی نسبت به موضوعات شده و نمی‌داند چه اقدامی باید انجام دهد. این گفته ما، به عنوان کسی که در تقابل با این کشور هستیم، نیست؛ بلکه گفته حتی هم‌پیمانان و حتی کسانی است که برای موفقیت وی تلاش کردند. سناتورهایی که برای موفقیت وی مدت‌های مدید تلاش کردند هم این نگاه را دارند و خلاصه حرف‌شان این است که تصمصات ترامپ تصمیمات یک آدم معقول و حساب شده نیست و هرچه زودتر باید به این رفتارها خاتمه داده شود چراکه تمام رفتارهای او نه‌تنها به ضرر سایر کشورها، بلکه به زیان خود ایالات متحده هم خواهد بود.

احمدی تاکید کرد: این پرسش امروز مطرح می‌شود چرا آمریکا دست به چنین کاری زده است؟ به نظر من به دلیل آشفتگی و سراسیمگی آن‌ها در میدان نبرد است و اِلا کاری که این‌ها به دنبالش هستند امکان‌پذیر نیست و جواب نخواهد داد زیرا این اقدام مقابل همه دنیا ایستادن است چراکه بخش قابل‌توجهی از انرژی جهان از مسیرهای حیاتی دریایی مانند تنگه هرمز عبور می‌کند و کشورهایی که به این مسیرها وابسته‌اند، واهمه دارند که اگر این اتفاق رخ دهد، ممکن است به باب‌المندب هم تسری پیدا کند.

وی گفت: کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حال اعمال فشار هستند تا ترامپ از حرکتی که کرده دست بردارد، مضاف بر اینکه از منظر عملیاتی هم چنین محاصره‌ای قابلیت اجرا ندارد؛ امروز کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم آمریکا بودند، عبور کردند و همین به‌اصطلاح محاصره را بی‌اثر کرده‌اند، سایر کشورها هم با توجه به نیازهای خود، مسیر عبور را حفظ خواهند کرد. بنابراین، می‌توان گفت این محاصره عملاً پیش از آن‌که به‌طور کامل شکل بگیرد، با شکست مواجه شده است.

