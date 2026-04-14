هدف گرفتن مدرسه و دانشگاه برای جلوگیری از پیشرفت ایران است/مسیر پیشرفت با تکیه بر دانش و توان داخلی ادامه دارد

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت آموزش‌وپرورش، در نشستی با وزیر و اعضای شورای معاونان این وزارتخانه، ضمن تقدیر از زحمات معلمان و مدیران در استمرار جریان آموزشی و خدمت رسانی به مردم در دوره 40 روزه جنگ، آموزش را زیربنای توسعه پایدار کشور دانست و اظهار داشت: هرگونه تحول در کشور، بدون توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت، ناپایدار خواهد بود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در ساختار اجرایی کشور، افزود: اگر مدیران به زبان و درک مشترکی دست پیدا کرده و در یک مسیر حرکت کنند، دستیابی به اهداف کلان، تسهیل می‌شود. لذا حفظ وحدت و انسجام در تصمیم‌گیری و اجرا، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اداره کشور است.

پزشکیان در ادامه تفویض اختیارات و تمرکززدایی مدیریتی را یکی از الزامات حکمرانی کارآمد در شرایط پیچیده امروز کشور دانست و با اشاره به تجربه موفق دولت در این زمینه بویژه در مقطع حساس فعلی گفت : واگذاری اختیارات کافی به مدیران محلی، موجب تسریع در حل مسائل و افزایش کارآمدی می شود که باید این رویکرد را در همه دستگاه ها دنبال کرد.

رئیس جمهور در ادامه نگرانی از رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها را علت اصلی تمام دشمنی ها با کشور و ملت ما دانست و گفت: دشمنان ایران چشم دیدن توسعه و توانمندی ایران را ندارند، آنان با علم و دانایی و توانایی ما مشکل دارند و نمی خواهند ایران کشوری توسعه یافته باشد؛ برای همین علم و مدرسه و دانشکاه را هدف می گیرند.

پزشکیان تصریح کرد: این موضوع باید در ذهن و حافظه دانش آموزان و آینده سازان کشور به خوبی تبیین و آنان را برای ساختن ایرانی آباد مصمم تر کند و این شما معلمان و متولیان نظام تعلیم و تربیت هستید که باید به دانش آموزان ایده و جهت دهید تا برای رساندن کشور به قله های بلند توسعه یافتگی، تلاش کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران همچنان با تکیه بر سلاح دانش و توانمندی خود در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت خواهد کرد، بر عزم دولت برای خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: با تمام توان برای پیشرفت کشور تلاش خواهیم کرد و باور داریم که با همدلی و استفاده از ظرفیت همه مدیران و میدان دادن به نیروهای توانمند و واگذاری اختیارات کافی به آن ها، مسیر توسعه کشور هموارتر و سریع تر از گذشته خواهد شد.

