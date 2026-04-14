به گزارش ایلنا، سفارت ایران در بروکسل در واکنش به پست اخیر رئیس شورای اروپا نوشت: اگر آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا واقعاً درباره حمایت از صلح در خاورمیانه صادق است، ما او را تشویق می‌کنیم که منصف باشد و واقعیت‌های حقوق بین‌الملل را درک کند؛ از جمله اینکه چه کسی آغازگر تجاوز غیرقانونی علیه ایران بوده، چه کسانی به متجاوزان کمک کرده‌اند و چه کسی از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده است.

پیش از این آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا با انتشار تصویری بدون اشاره به تجاوزات صورت گرفته به خاک کشورمان نوشته بود: من در آستانه یک سفر دو روزه به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر، امروز و فردا در ابوظبی حضور دارم.

من با سه پیام برای شرکای خود در خلیج فارس آمده‌ام:

ما در برابر حملات بی‌هدف، غیرقابل توجیه و غیرقانونی ایران، همبستگی کامل خود را اعلام می‌کنیم.

ما شریک قابل اعتمادی برای کشورهای خلیج فارس هستیم و آماده‌ایم نقش‌آفرینی کنیم.

با همکاری یکدیگر می‌توانیم از یک راهبرد جامع برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه از طریق مذاکره و دیپلماسی حمایت کنیم.

