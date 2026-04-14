همراهی ۲۵۰ نماینده با پیشنهاد مصوبه قید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، در اجتماع مردم قائم‌شهر با تأکید بر حمایت قاطع مجلس از مطالبات مردمی گفت: هر آنچه مردم در کف خیابان فریاد زدند، ما در مجلس مصوب می‌کنیم و آن را به قانون تبدیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به جنگ اراده‌ها میان ایران و آمریکا افزود: آمریکا با حمایت بیش از ۵۴ کشور تمام توان خود را به کار گرفت، اما ملت ایران با ۴۴ روز ایستادگی، امروز به ابرقدرتی جهانی تبدیل شده است.

نایب‌رئیس مجلس با اعلام تغییر موازنه قدرت در منطقه تصریح کرد: یک استاد دانشگاه در شیکاگو رسماً ایران را در شمار چهار ابرقدرت جهان قرار داده و این اعتراف، نشان‌دهنده شکست فشار حداکثری است.

حاجی‌بابایی با تشریح نقش راهبردی تنگه هرمز هشدار داد: هر کشوری که در تحریم ایران با آمریکا همراهی کند، کشتی‌هایش برای عبور از این تنگه با محدودیت و هزینه جدی روبه‌رو می‌شوند. از این پس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز اعمال می‌شود و هر کشتی باید قواعد و عوارض تعیین‌شده را رعایت کند.

وی افزود: پیشنهاد مصوبه قید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در کمتر از یک روز با امضای بیش از ۲۵۰ نماینده روبه‌رو شد و تاکنون حتی یک مخالف در مجلس وجود نداشته است.

نایب‌رئیس مجلس ۹۰ میلیون ایرانی و ۲۲ میلیون بسیجی را پشتوانه نظام خواند و تأکید کرد: جمهوری اسلامی در جنگ تمام‌عیار سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار دارد، اما نشانه‌های شکست آمریکا در جدایی تدریجی اروپا از سیاست‌های واشنگتن آشکار است.

حاجی‌بابایی خواستار وحدت ملی شد و گفت: امیدوارم با ایستادگی ملت و همراهی مجلس، هرچه زودتر پیروزی مقدر الهی نصیب ایران شود.

