قوه قضائیه: ۳۴ مورد از اموال ارزشمند مدیر شبکه صهیونیستی اینترنشنال در ایران توقیف شد

به گزارش ایلنا، طبق گزارش دادستانی در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک عنایت مدیر شبکه تروریستی اینترنشنال صادر شد.

بر اساس اقدامات حقوقی صورت گرفته از مدیر اینترنشنال شبکه رژیم صهیونیستی، اموال زیادی در ایران شناسایی شده و با دستور مقام قضایی توقیف شده‌اند.

این فرد اقدام به فعالیت شبکه‌ای و مستمر علیه امنیت ملی و منافع ملت ایران در این شبکه ضد ایرانی داشته است و کار شناسایی باقی اموال این فرد ادامه دارد.

این گزارش می‌افزاید: در ۳۴ مورد اموال و داریی‌های توقیف شده از این فرد قطعات زمین ارزشمند با کاربری‌های مختلف، چند مزرعه، خانه و آپارتمان، چند قطعه باغ، یک کارخانه و موارد دیگری از اموال توقیف شده است.

بر اساس گزارش دادستانی بررسی‌ها نشان می‌دهد وی اموال دیگری هم در ایران دارد که کار کارشناسی برای شناسایی باقی اموال این عنصر وابسته به دستگاه‌های جاسوسی دشمن ادامه دارد و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.