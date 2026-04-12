رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه:
مقاومت ۴۰ روزه مردم و نیروهای مسلح، زبان زور را در برابر ایران شکست
رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: ۴۰ روز مقاومت مردم و نیروهای مسلح، به دنیا فهماند که ایران اسلامی با زور و تهدید تسلیم نمیشود.
به گزارش ایلنا، سیدمحمود حسینی اصل در نخستین جلسه عمومی با کارکنان امورفرهنگی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت اربعین شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، بر تداوم خدمترسانی بیشتر و بر اساس منویات همیشگی آن شهید در جهت پیشرفت و آبادانی کشور تأکید کرد و گفت: امروز میتوان با جرأت گفت که پس از بیش ۴۰ روز از شهادت آن عزیز، روند امور اداره کشور تحت زعامت و رهبری خلف صالح، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای و با وجود همه فراز و فرودها و سختیهای ناشی ازجنگ مطلوب و قابل تحسین است.
رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: چهل روز مقاومت و موفقیت نیروهای مسلح مقتدر و حماسه حضور بی نظیر مردم، به دنیا فهماند که نمیتوان با شیعیان حضرت علی (ع) با زبان زور و تهدید سخن گفت.
وی تأکید کرد: به اقرار تمامی تحلیلگران و کارشناسان امر نظامی و سیاسی، جمهوری اسلامی ایران دست برتر را داشته و دنیا توانمندی ما را در این عرصهها دیده است.
رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از حضور فعالانه همکاران امورفرهنگی در این شرایط ودر کنار عموم مردم گفت: این حضور نشانه احساس مسئولیت و تعهد انقلابی است و ما به رهبر شهیدمان و شهدای این جنگ متعهد و بدهکاریم و باید کار و ارائه خدمت را با جدیت بیشتر به پیش ببریم لذا تعریف ما از کار در سال جاری باید متفاوت و تلاشها دوچندان شود.