پیام آملی لاریجانی در پی شهادت سردار خادمی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا.

شهادت سردارسرافراز اسلام سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت مقاوم و سربلند ایران، خانواده ارجمند ایشان به ویژه هم رزمان سربلند و جان برکف این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

این شهید مجاهد و جان برکف که سال‌ها به دنبال شهادت بود به آرزوی دیرینه اش رسید و به یاران شهیدش پیوست.

دشمن خبیث و نادان بداند که ترور ناجوانمردانه این سرافرازان ملت ما را در مسیری که انتخاب نموده مصممتر کرده و به عون الله برای نابودی این دشمنان خبیث و نادان بیش از گذشته تلاش خواهند نمود.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم شهادت ایشان ر اکه پاداش یک عمر مجاهدت مخلصانه و صبورانه در سنگر‌های گوناگون خدمت به اسلام، ثبات و امنیت ملی و دفع شرارت‌های بدخواهان بوده است، زمینه‌ساز شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق قرار دهد.

صادق آملی لاریجانی