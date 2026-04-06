جهانیان خبر داد:

حمله مجدد دشمن امریکایی صهیونی به پارس جنوبی 

معاون سیاسی استاندار بوشهر از حمله مجددا دشمنان به مجتمع پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان با اعلام این که مجتمع پارس جنوبی مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفته است،گفت: در پی حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تعدادی از واحدهای تولیدی پتروشیمی آسیب وارد شد. 

معاون سیاسی استاندار بوشهر  افزود: پیش از این نیز دشمن صهیونی به تاسیسات گاز و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی آسیب وارده کرده است.

وی اضافه کرد: میزان خسارات وارده در حال بررسی بوده و تلفات انسانی نیز در این خصوص گزارش نشده است. 

 

 

