حمله مجدد دشمن امریکایی صهیونی به پارس جنوبی 

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان با اعلام این که مجتمع پارس جنوبی مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفته است،گفت: در پی حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تعدادی از واحدهای تولیدی پتروشیمی آسیب وارد شد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر افزود: پیش از این نیز دشمن صهیونی به تاسیسات گاز و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی آسیب وارده کرده است.

وی اضافه کرد: میزان خسارات وارده در حال بررسی بوده و تلفات انسانی نیز در این خصوص گزارش نشده است.

