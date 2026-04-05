به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به حمله ددمنشانه دشمن خبیث آمریکایی_صهیونی به واحدهای پتروشیمی در بندر ماهشهر و نیروگاه اتمی بوشهر،گفت: در حمله آمریکایی_صهیونیستی به چند واحد پتروشیمی خسارت‌های وارد شده است که به سرعت عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتش نشانی و امدادی انجام شد؛مردم نگران نباشند؛چراکه نیروهای خدوم صنعت نفت و پتروشیمی آمادگی لازم را دارند و به سرعت آسیب ها را جبران خواهند کرد.

وی بابیان اینکه طبق قوانین بین الملل نقاطی مانند پتروشیمی هاو نیروگاه ها جز نقاطی است که نباید به آنها آسیب برسد؛افزود: دشمنان ما اصلاً به قوانین بین‌الملل احترام نمی‌گذارند،کما اینکه دنیا شاهد بود که در دو مرحله مذاکره انجام شد ولی هر دو مرحله قبل از اینکه مذاکره تمام شود به کشور حمله و به تجهیزات ایران تجاوز و دست درازی کردند.

سنگدوینی ادامه داد:با اینکه دشمن سیلی محکمی هم در جنگ رمضان خوردند،اما شاهدیم که بارها به پتروشیمی ها، نیروگاه اتمی بوشهر،تاسیسات نفتی و گازی بعضی از مراکز حیاتی مردم مانند برق اصفهان، تهران و خوزستان حمله کرده است،بنابراین دشمن ما تابع قانون جنگل است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تهاجم با هدف آسیب‌رسانی به واحدهای یوتیلیتی،تاسیساتی و واحدهای تولیدی انجام گرفته است، خاطرنشان کرد:ایران قطعا مقابله خواهد کرد و مطمئن باشید علاوه بر مراکز حساس و واحدهای حوزه انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی) رژیم صهیونیستی،نقاط مهم و حساس کشورهایی که با آمریکا در منطقه منافع مشترک دارند که توسط نیروهای مسلح هوا و فضا و سپاه و ارتش جمهوری اسلامی مورد هدف قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: در پایان باید بگویم مرحبا به مردم ایران،مرحبا به نیروهای مسلح دلیرمان! از مردم به دلیل حضور چند روزه در خیابان ها تشکر می کنم و قدردان نیروهای غیور مسلح هستیم که تاپای جان برای ایران اسلامی تلاش می کنند. مردم مطمئن باشند که پیروزی از آن ما است.

