ترامپ با دروغ و بلوف آمریکا را به استیصال کشاند/ حضور ترامپِ اپستینی در رأس آمریکا برای ایران «نعمت» بود

ابولفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات متناقضی را در قبال ایران به کار می‌برد، یک روز صحبت از توافق می‌کند و روز دیگر تهدید حمله به زیر ساخت‌های کشور می‌کند و یا پل را هدف قرار می‌دهد، گفت: آدمی که خودش متناقض است، مواضع متناقضی دارد. مزیت نسبی ترامپ در همین دروغ‌گویی و فریب‌کاری و بلوف زنی وی است. این شخص با بلوف زدن روی کار آمده است و فکر می‌کند با بلوف‌زنی هم می‌تواند دولت آمریکا را اداره کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: باید شکرگزار خدا باشیم که چنین اراذل و اوباشی در بالاترین سطح از حکمرانی در ایالات متحده قرار گرفته‌اند و یک ابرقدرت را به فضاحت کشانده‌اند به نحوی که امروز به‌وضوح شاهدیم که رئیس ستاد مشترک استعفا می‌دهد، رئیس ارتش را کنار می‌گذارند و وزیر دادگستری‌اش کنار می‌رود.

وی ادامه داد: شخصیت‌هایی که در سیستم ترامپ باتجربه بودند، کنار رفتند و یک آدم کثیفی مانند هگست که سرباز پیاده در افغانستان بوده است، امروز در ساختار نظامی آمریکا حکمرانی می‌کند و اتفاقا این برای ما بسیار عالی است، زیرا هرچه آدم‌ها احمق‌تر باشند این فرصت را برای ما فراهم می‌کند که با قدرت بتوانیم از منافع ملی دفاع کنیم.

ظهره‌وند تاکید کرد: آمریکا کشوری است که ۹۰ برابر نیروهای نظامی ما بودجه دارد و امروز به استیصال کشیده شده است، چه کسی این کار را کرده است؟ الحمدالله ترامپ. لذا باید برای سلامتی‌اش تا دو ماه آینده و نه بیشتر، دعا کنیم که باشد تا ان‌شاءالله پایانی بر یکجانبه‌گرایی و حتی فروپاشی آمریکا داشته باشیم که امروز نشانه‌هایش آشکار شده است و این ابرقدرت دارد از درون متلاشی می‌شود و هرچه ما بیشتر مقاومت کنیم و جلوی کسانی که اراجیف می‌گویند و بحث از مذاکره می‌کنند، بایستیم قطعاً در روزهای آینده اخبار بهتری را هم خواهیم شنید.

وی درباره موضع‌گیری برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه در قبال تهران و اینکه این کشورها نمی‌خواهند در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران کشیده شوند، گفت: این هم باز یک کد دیگر است. غرب یک مجموعه منسجم است. با آمدن ترامپ، امروز مکرون هم از آمریکا اعلام برائت می‌کند. شما سخنرانی اخیر نخست‌وزیر اسپانیا را ببینید؛ می‌گوید ما اینبار دیگر مانند بیست و سه سال قبل در حمله آمریکا به عراق فریب نمی‌خوریم، ما به هیچ عنوان در چنین جنگی وارد نمی‌شویم. اتریش اجازه نمی‌دهد که هواپیماهای نظامی آمریکا از فضای این کشور استفاده کنند، ایتالیا، سوئیس و اسپانیا به همین ترتیب؛ این‌ها دستاورد است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متأسفانه یک‌سری اراذل سیاسی در ایران که نوچه‌ها و سربازان ترامپ اپستینی هستند، منافع‌شان تسلیم‌سازی و فروپاشی ایران است؛ این را ما باید بدانیم. اکنون تمام نشانه‌ها حاکی از قدرت ایران و ضعف و زوال آمریکا است و این نشانه‌ها روز به روز آشکارتر می‌شود. اروپا اگر در شرایط گذشته بود همان طور که به لیبی حمله شد الان همه در کنار آمریکا بودند؛ در جنگ‌های مختلف آمریکا همواره اروپا در کنارشان بوده، چون منافع مشترک داشته‌اند.

وی ادامه داد: امروز نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید منافع ملی من اقتضاء نمی‌کند که در جنگ با ایران مشارکت می‌کنم. این یعنی چی؟ یک جاهل، ابله و فاسدی مثل ترامپ قمارباز با این پرونده شیطانی و خبیثش، برای ما نعمت بود و خدا را شکر می‌کنیم، چون بالاخره هر چیزی که بتواند ایران را تقویت کند و موقعیت ایران را ارتقا دهد، برای ما به‌عنوان کمک و امداد است.

ظهره‌وند با بیان اینکه امروز ایران هیچ‌وقت در خلال این ۴۷ سال، این‌قدر مورد توجه نبوده است، گفت: یک جریانی در اروپا و ضدصهیونیست‌ها شکل گرفته است که متاثر از مقاومت مردم ایران است. امروز فهمیده‌اند خطر و تهدید جهان صهیونیزم است و آمده‌اند کارخانه پهپادسازی صهیونیزم‌ها را در یک کشور اروپایی آتش زدند. این نشانه چیست؟ یعنی مقاومت ما امروز الهام‌بخش است، امروز جهان مقاومت ایران را مقاومت خودش را برای بشریت می‌داند.

وی گفت: جهان به دور جدیدی از برده‌داری نوین وارد شده است که پرچم‌دارش شیطان‌پرستانی مانند ترامپ و نتانیاهو و صهیونیست‌ها هستندو این افتخار برای ملت ایران است که آمده‌اند یک‌جا ایستاده‌اند و تنها راه را هم ایستادگی و سرکوب متجاوز می‌دانند، نه مذاکره.

