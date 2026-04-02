پاسخ سردار موسوی به وزیر جنگ آمریکا:
با سابقه ۲۵۰ساله یک تمدن ۶هزارساله را تهدید میکنید؟
فرمانده هوافضا خطاب به وزیر جنگ آمریکا گفت: توهمات هالیوودی آنقدر فکرتان را آلوده کرده که با سابقه ناچیز ۲۵۰ساله یک تمدن بیش از ۶هزار ساله را تهدید میکنید؟
به گزارش ایلنا، سیدمجید موسوی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش ببه توئیت وزیر جنگ ترامپ که مدعی شده بود، "ایران به عصر حجر نزدیک میشود، نوشت:
این شمایید که سربازانتان را به زیر سنگ گور میبرید نه ایران که بخواهید او را به عصر سنگ برگردانید.
توهمات هالیوودی آنقدر فکرتان را آلوده کرده که با سابقه ناچیز ۲۵۰ساله یک تمدن بیش از ۶هزار ساله را تهدید میکنید؟