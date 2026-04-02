به گزارش ایلنا، سیدمجید موسوی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش ببه توئیت وزیر جنگ ترامپ که مدعی شده بود، "ایران به عصر حجر نزدیک می‌شود، نوشت:

این شمایید که سربازانتان را به زیر سنگ گور می‌برید نه ایران که بخواهید او را به عصر سنگ برگردانید.

توهمات هالیوودی آنقدر فکرتان را آلوده کرده که با سابقه ناچیز ۲۵۰ساله یک تمدن بیش از ۶هزار ساله را تهدید می‌کنید؟

