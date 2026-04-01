موسوی در نامه ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی:

حمایت فوری از مستاجران در دوران جنگ صورت گیرد

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس گفت: حمایت فوری از مستاجران در دوران جنگ صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، سیدفرید موسوی در نامه‌ای خطاب به خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از خانوارهای مستاجر در شرایط ویژه کشور شد.

در این نامه تاکید شده است که با توجه به شرایط خاص ناشی از دوره جنگ و ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و معیشتی خانوارها، بازار اجاره یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که نیازمند مداخله و اقدام سریع سیاست‌گذار می‌باشد. 

موسوی هشدار داده است که هرگونه بی‌ثباتی در بازار اجاره و جابه‌جایی اجباری مستاجران می‌تواند فشار مضاعفی بر زندگی خانوارها وارد کرده و مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش روبه‌رو سازد.

وی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن خواسته است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، تمهیداتی را برای تمدید موقت قراردادهای اجاره در دوران بحران، جلوگیری از تخلیه اجباری واحدهای مسکونی و همچنین طراحی مشوق‌هایی برای موجران در جهت حفظ ثبات سکونتی مستاجران در دستور کار قرار دهد.

موسوی در پایان بر اهمیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این زمینه تاکید و خاطرنشان کرده است که اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند از افزایش فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کرده و نقشی اساسی در حفظ آرامش و ثبات اجتماعی ایفا کند.

