به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما نه برای یک ماه، که تا جان در بدن داریم، پای کار ایران می‌مانیم.

‌‌ایران ما امروز متحد و منسجم در برابر جنگ و تجاوز ایستاده است؛ برای شرف، برای آینده، برای ماندگاری این سرزمین.

مردم، با صبوریِ ریشه‌دار و غیرتی که از تاریخ و دین می‌آید. دولت، با مسئولیت‌پذیری و حضوری که وقفه و ترس نمی‌شناسد و نیروهای مسلح، با دلیری و اقتداری که مرزهای امنیت این سرزمین را پاس می‌دارد.

همه #برای_ایران ایستاده‌ایم.

اینجا، نبردِ یک ملت است برای حفظ معنای ایران، به‌عنوان خانه‌ای مشترک، تاریخی زنده و هویتی پیوسته.

در چنین نبردی، سرنوشت روشن است: ایران پیروز است و می‌ماند، چرا که بر شانه‌های مردمی ایستاده که آن را تنها نمی‌گذارند و متجاوزان راهی جز عقب‌نشینی و پشیمانی نخواهند داشت.

‌خواهیم دید چه می‌شود.»

انتهای پیام/