English العربیه
همه برای ایران ایستاده‌ایم

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: همه ما نه برای یک ماه، که تا جان در بدن داریم، پای کار ایران می‌مانیم.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما نه برای یک ماه، که تا جان در بدن داریم، پای کار ایران می‌مانیم.

‌‌ایران ما امروز متحد و منسجم در برابر جنگ و تجاوز ایستاده است؛ برای شرف، برای آینده، برای ماندگاری این سرزمین.

مردم، با صبوریِ ریشه‌دار و غیرتی که از تاریخ و دین می‌آید. دولت، با مسئولیت‌پذیری و حضوری که وقفه و ترس نمی‌شناسد و نیروهای مسلح، با دلیری و اقتداری که مرزهای امنیت این سرزمین را پاس می‌دارد. 

همه #برای_ایران ایستاده‌ایم.

اینجا، نبردِ یک ملت است برای حفظ معنای ایران، به‌عنوان خانه‌ای مشترک، تاریخی زنده و هویتی پیوسته.

در چنین نبردی، سرنوشت روشن است: ایران پیروز است و می‌ماند، چرا که بر شانه‌های مردمی ایستاده که آن را تنها نمی‌گذارند و متجاوزان راهی جز عقب‌نشینی و پشیمانی نخواهند داشت.

‌خواهیم دید چه می‌شود.»

اخبار مرتبط
