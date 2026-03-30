در پیامی؛
سردار عبداللهی شهادت دریابان تنگسیری را تسلیت گفت
پیام فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در پیامی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا،سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی شهادت دریابان تنگسیری را تسلیت گفت که به شرح زیر است:
شهادت مجاهد نستوه و سردار سربلند، پرافتخار و شجاع اسلام دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم(روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) آحاد پاسداران و رزمندگان اسلام،همرزمان و خانواده مکرم آن شهید والامقام تسلیت عرض می کنم.
شهید سرافراز علیرضا تنگسیری عمر شریف خود را وقف مجاهدت در راه خداوند متعال و خدمت به امت اسلامی نمود و با راست قامتی، ایستادگی، اخلاص، تدبیر و شجاعت ستودنی دشمنان اسلام، کشور و ملت را به ذلت کشانید.
این شهید بزرگوار ضمن اینکه الگوی تواضع و فروتنی در برابر مومنان و ملت قهرمان ایران بود، همچون کوهی استوار و با صلابت در برابر دشمنان انقلاب اسلامی و مردم عزتمند ایران به خصوص آمریکا و صهیونیست ها در دفاع از کیان اسلامی کشور، ایستادگی کرد و با شمشیر برنده و کوبنده دلاورمردان و رزمندگان دشمن شکن نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکایی ها و صهیونیست ها را خوار و ذلیل و تحقیر نمود و عاقبت به دست جنایتکاران آمریکا و رژیم تروریستی صهیونیستی ترور و به شهادت که بزرگترین آرزوی عمر شریفش بود نائل گردید.
دشمنان آمریکایی و صهیونیستی باید بدانند پرچم پرافتخاری که در دست فرمانده شجاع، شایسته، مدیر و مدبر نیروی دریایی سپاه بود هرگز بر زمین نخواهد ماند و دشمنان زبون، کوبنده تر و سهمگین تر از قبل، زیر ضرب رزمندگان قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهند گرفت.