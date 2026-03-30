سردار عبداللهی شهادت دریابان تنگسیری را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا،سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی شهادت دریابان تنگسیری را تسلیت گفت که به شرح زیر است:

شهادت مجاهد نستوه و سردار سربلند، پرافتخار و شجاع اسلام دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم(روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) آحاد پاسداران و رزمندگان اسلام،همرزمان و خانواده مکرم آن شهید والامقام تسلیت عرض می کنم.

شهید سرافراز علیرضا تنگسیری عمر شریف خود را وقف مجاهدت در راه خداوند متعال و خدمت به امت اسلامی نمود و با راست قامتی، ایستادگی، اخلاص، تدبیر و شجاعت ستودنی دشمنان اسلام، کشور و ملت را به ذلت کشانید.

این شهید بزرگوار ضمن اینکه الگوی تواضع و فروتنی در برابر مومنان و ملت قهرمان ایران بود، همچون کوهی استوار و با صلابت در برابر دشمنان انقلاب اسلامی و مردم عزتمند ایران به خصوص آمریکا و صهیونیست ها در دفاع از کیان اسلامی کشور، ایستادگی کرد و با شمشیر برنده و کوبنده دلاورمردان و رزمندگان دشمن شکن نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکایی ها و صهیونیست ها را خوار و ذلیل و تحقیر نمود و عاقبت به دست جنایتکاران آمریکا و رژیم تروریستی صهیونیستی ترور و به شهادت که بزرگترین آرزوی عمر شریفش بود نائل گردید.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی باید بدانند پرچم پرافتخاری که در دست فرمانده شجاع، شایسته، مدیر و مدبر نیروی دریایی سپاه بود هرگز بر زمین نخواهد ماند و دشمنان زبون، کوبنده تر و سهمگین تر از قبل، زیر ضرب رزمندگان قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهند گرفت.

