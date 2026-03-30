شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: دعوت از مردم ولایتمدار برای حضور در مراسم یوم الله ۱۲ فروردین سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: دعوت از مردم ولایتمدار برای حضور در مراسم یوم الله ۱۲ فروردین سراسر کشور
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران برای حضور در مراسم یوم الله ۱۲ فروردین که رأس ساعت ۲۱ سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود، دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

"إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"

یوم الله ۱۲ فروردین، در تابلوی افتخارات انقلاب اسلامی ایران، روزی به یاد ماندنی ، طلوعگاهی بی‌بدیل و نقطهٔ عطفی تاریخ‌ساز است که نگارگر حماسهٔ استقرار نظامی برآمده از متن ایمان و ارادهٔ ملی گشت. این روز، تجلی‌گاه تبلور «جمهوریت» در جانِ «اسلامیت» و ظهور نظمی مردم‌پایه بود که بر بلندای آن، اندیشهٔ سیاسی امام خمینی (ره) در قالب دولتی الهی و مردمی، چهره‌ای نو از تمدن‌سازی بر پایهٔ شریعت محمدی (ص) را به جهانیان نمایاند. دوازدهم فروردین، روز پیوند خردمندانهٔ ایمان و سیاست، روز تولد حقیقی حکومتی است که در آن، رأی ملت در مسیر ولایت، معنای عمیق «مردمسالاری دینی» را عینیت بخشید و الگویی ماندگار در نظم‌های سیاسی معاصر پدید آورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در تداوم تجمعات انقلابی این روز‌ها و شب‌های پرافتخار ملت ایران که بار دیگر عظمت حضور مردم در عرصه‌های سرنوشت‌ساز را به مثابه‌ی تجلی عینی «حماسه‌ی سیاسی» و «بصیرت اجتماعی» به نمایش گذاشت و با پاسداشت عمیق حماسه‌آفرینی‌های دلاوران رزمنده کشور در جنگ ترکیبی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیسم، از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا راس ساعت ۲۱ سه‌شنبه ۱۱ فروردین در ویژه برنامه‌های "برافراشتن پرچم" حماسه‌ای ماندگار و تاریخی بیافرینند.

برنامه‌ها شامل:

برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مساجد، حسینیه‌ها، میادین اصلی، آستان نورانی امامزادگان و نیز بر بام منازل در سراسر کشور

طنین‌افکنی حماسی و هم‌خوانی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در فضای خیابان‌ها و میادین شهرها و روستاها

سلام نظامیِ ملت ایران به پرچم پرافتخار این سرزمین

فریاد رسای «آری» بر جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امامین انقلاب و بیعت مجدد با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب

این حضور پرشور و آگاهانه، پاسخی قاطع، ماندگار و تاریخ‌ساز به تمامی بدخواهان، تردیدافکنان و معاندان نظام خواهد بود؛ حضوری که ترجمانِ عینی غیرت دینی، وفاداری تاریخی به آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب (ره)، شهدای والامقام و رهبر شهیدان مقاومت است. این عزم راسخ، بار دیگر معادلات دشمنان را در هم می‌ریزد، امید را در آینهٔ دل دوستداران انقلاب زنده می‌سازد و ندای «ما همچنان پابرجاییم» را به گوش جهانیان می‌رساند.

