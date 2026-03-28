بازدید معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور از زندان مرکزی اصفهان

معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور از بند‌های مختلف زندان، مرکز دادرسی الکترونیکی، کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی و کارخانجات بنیاد تعاون، مرکز بهداشت و درمان زندان مرکزی اصفهان بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا، در جریان بازدید ۵ ساعته عباس منصوری معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور به همراه سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و معاون دادستان مرکز استان و مدیران سازمان زندان‌های استان اصفهان، از بند‌های مختلف زندان، مرکز دادرسی الکترونیکی، کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی و کارخانجات بنیاد تعاون، مرکز بهداشت و درمان زندان مرکزی اصفهان بازدید به عمل آوردند.

 

معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن گفت‌وگوی چهره به‌چهره با زندانیان، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان و روند اجرای فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی، پزشکی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و رفاهی به زندانیان قرار گرفتند.

منصوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها تاکید کرد: بازدید از زندان‌های حوزه‌های قضایی به صورت مستمر انجام شود تا درخواست‌های زندانیان بررسی و اعمال مقررات صورت گیرد.

معاون دادستان کل کشور در این بازدید ضمن افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید امیر رضا نوروزی مستقر در زندان مرکزی بر تقویت برنامه‌های اصلاحی، اشتغال‌محور و حمایتی در سراسر کشور تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از اولویت‌های جدی دادستانی کل کشور اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان است.

معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور با اشاره به اعطای مرخصی و پایان حبس به افراد واجد شرایط تصریح کرد: قطعاً این نوع ارفاقات قانونی شامل مجرمین جرایم خشن، خطرناک و سابقه‌دار از جمله سرقت نخواهد شد.

گفتنی است در پایان این بازدید سرزده، زمینه آزادی ۲۲۰ مددجو با اعطا ارفاقات قانونی و مرخصی پایان حبس، فراهم شد.

