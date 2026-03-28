خضریان:
آمریکا اکنون فشار انسداد تنگه هرمز را بر خرخره اقتصادی خود احساس میکند
به گزارش ایلنا، علی خضریاk در اجتماع مردمی میدان منیریه تهران، گفت: ترامپ در اظهارنظرهای خود درباره جنگ با ایران بارها اعلام پیروزی کرده است، اما به این سؤال مهم افکار عمومی در سطح جهانی پاسخ نمیدهد که اگر آمریکا در این جنگ به پیروزی رسیده است، چرا در به در دنبال مذاکره با ایران هستید!؟.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه واضح است طرح موضوع مذاکره از سوی آمریکا معنای پیروزی نمیدهد؛ اما آیا میتوان در این برهه از جنگ، پیام مذاکره از سوی دشمن را باور کرد!؟ اگر پیام مذاکره واقعی بود، نباید شاهد تحرکات نظامی آمریکاییها در کشورهای منطقه برای کشاندن جنگ به یک حمله زمینی میبودیم. تحرکاتی که که حتی از چشم رسانههای خبری نیز پنهان نمانده است و کاملاً مشخص است که صحبت از مذاکره و یا آتشبس فریبی از سوی دشمنان میباشد.
وی افزود: آمریکا در حالی که از رسیدن به اهداف آغازین جنگ بازمانده است، اکنون با شکست در اهداف ابتدایی با مشکل بزرگتری همچون مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز مواجه شده است و فشار بر روی خرخره اقتصادی خود را احساس میکند. لذا فکر میکند دشمن به طور مثال با حمله زمینی و هلی برن در یک یا چند جزیره امکان تغییر معادلات جنگ و همچنین بازگشایی تنگه هرمز را فراهم میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم ادامه داد: دشمن تصور میکند با تهاجم یک گردان از تفنگداران دریایی که حدود ۴۵۰۰ نفر هستند و با یک پشتیبانی هوایی میتواند اقدام به تصرف بخشی از خاک ایران کند. اما نمیداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ کوبنده به چنین اقدامی لحظه شماری میکنند.
خضریان بیان کرد: فرض بگیریم دشمن بتواند پای کثیفش را روی خاک ایران بگذارد و حتی به قول خودش برای مقطعی در جزیرهای نیروهایش را مستقر کند. این لحظهای است که برخلاف تصورات دشمن، تازه کار شروع میشود و واقعیت جغرافیایی و موانع لجستیکی فراوان منتظر نیروهای پیاده شده در خاک ایران خواهند بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروهای آمریکایی پس از پیادهسازی، تازه در تیررس مستقیم موشکها، پهپادها و توپخانه دوربرد ایران قرار میگیرند. و به قول یک مقام سابق آمریکایی، نیروهای مستقر در جزیره به "اردکهای نشانه رفته" تبدیل خواهند شد.
وی افزود: خود مقامات آمریکایی همچون ژوزف ووتل، فرمانده اسبق نیروی تروریستی سنتکام، میگوید که آمریکا برای محافظت از نیروهای خود در یکی از جزایر ایران باید یک خط حیاتی کامل از پشتیبانی هوایی، دریایی و لجستیکی برقرار کند که خود این خط حیاتی نیز هدفی بزرگ و آسیبپذیر خواهد بود. یعنی پیادهسازی نیرو، دشمن را بیش از امروز در «موقعیت ارّه» قرار خواهد داد.
نمای نده مردم تهران در مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این جنگ تحمیلی اعلام کرده است که جنگ را آغاز نکرده اما برای یک جنگ فرسایشی بازدارنده و با هدف تغییر نظم امنیتی منطقه آماده است. و این اقدام دشمن برخلاف تصوراتش که فکر میکند با ایجاد درگیری زمینی، ایران را پای میز مذاکره خواهد کشاند. خواهید دیده که حمله زمینی، به جای پایان جنگ، آن را وارد فاز جدیدی از شکست نیروهای آمریکایی خواهد کرد.
وی گفت: ترامپ قمارباز به زودی خواهد دید که چنین حماقتی چه پیامدهایی را برای سربازان آمریکایی در پی خواهد داشت. این تنها حرف و تحلیل ما نیست؛ بلکه حتی فردی چون جو کنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا از اعزام نیرو به جزایر ایرانی تحت عنوان «فاجعه» یاد کرده است و چنین اقدامی را عملاً به معنای تحویل دادن یک گروه بزرگ از گروگانها به ایران دانسته است تا آنها را با پهپاد و موشک هدف قرار دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ترامپ که با شعار «پایان جنگها» سر کار آمد و برای خودش پس از ناکامی در دریافت جایزه صلح نوبل، جایزهای را با نام فیفا ابداع کرده بود؛ اکنون کشورش را به بزرگترین درگیری نظامی از زمان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ کشانده است.
خضریان خاطرنشان کرد: رئیس جمهور قمارباز به قول رسانهای مانند نیویورک تایمز، «ریاستجمهوری خود را در این جنگ شرط بندی کرده است.» و خواهید دید که چطور این جنگ به یک باتلاق تمام عیار و فاجعه سیاسی برای ترامپ و آمریکاییها تبدیل خواهد شد