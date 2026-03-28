معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان:
تجاوز نظامی دشمن به حوالی فرودگاه بم هیچ تلفات جانی نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان اعلام کرد: در پی تجاوز نظامی و حمله ظهر امروز هشتم فروردینماه به یک منطقه حوالی فرودگاه بم، موضوع در دست بررسی است و امنیت در منطقه برقرار است.
به گزارش ایلنا به نقل از به روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به حمله ظهر امروز هشتم فروردینماه به منطقهای در حوالی فرودگاه بم اظهار داشت: این حادثه در پی تجاوز نظامی دشمن به وقوع پیوسته و خوشبختانه تلفات جانی نداشته و ابعاد دیگر این تجاوز در حال بررسی توسط نهادهای مسئول است.
وی افزود: نقطهای دیگر در شهر بم مورد تجاوز نظامی قرار نگرفته و نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه، پس از جمعبندی نهایی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و از مردم درخواست میشود اخبار را صرفاً از منابع معتبر دنبال کنند.