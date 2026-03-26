اراده راسخ ایران، تداوم دفاع مشروع و مقتدرانه در برابر هرگونه تجاوزگری است
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و عبدالطیف رشید رئیس جمهور عراق در گفت و گویی تلفنی در خصوص تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور پزشکیان در این گفتوگو با اشاره به پشتیبانی مردم ایران از نیروهای مسلح و حافظ امنیتی کشور، از مقاومت شگفتانگیز و تاریخی ملت و نیروهای مسلح مقتدر کشورمان در برابر تجاوز غیرانسانی و غیرقانونی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی تمجید و بر عزم و اراده راسخ ایران در تداوم دفاع مشروع و مقتدرانه در برابر هرگونه تجاوزگری تاکید کرد.
پزشکیان از مواضع اصولی دولت، ملت عزیز و مرجعیت عظیم الشان عراق در حمایت از ایران و پیامهای تسلیت ایشان به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر مقامها و شهروندان ایرانی قدردانی و تشکر کرد.
رئیس جمهور پزشکیان با تاکید بر حق دفاع مشروع ایران در هدف قرار دادن مراکز و پایگاههای آمریکایی مبدا تجاوز به قلمرو ایران، خواستار هوشیاری و مراقبت نسبت به توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی شد که درصدد تفرقهافکنی و فتنهانگیزی میان کشورهای مسلمان با تجهیز و بکارگیری گروهکهای تروریستی و استفاده از قلمرو همسایگان در تجاوز علیه ایران هستند.
پزشکیان با یادآوری موضع اصولی رهبر شهید انقلاب اسلامی در مخالفت با هرگونه سلاح هستهای، ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا کشورهای مسلمان منطقه بتوانند بدون دخالت بیگانگان و جنگافروزان، در مسیر صلح و ثبات منطقهای گام بردارند.
پزشکیان با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مواضع نیروهای نظامی و امنیتی عراق، بر آمادگی ایران برای تعامل و همکاری هرچه بیشتر با عراق و استقبال از سفر همتای عراقی به تهران در فرصتی مناسب تاکید کرد.
رئیس جمهور عراق نیز در این گفتوگو تسلیت دولت، ملت و مجلس عراق در پی شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنه ای رهبر شهید ، فرماندهان نظامی، مقامهای ارشد و جمعی از شهروندان ایرانی در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به رهبری عالیقدر انقلاب، رئیس جمهور، دولت و ملت ایران ابراز داشت.
عبداللطیف رشید حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم و بر همبستگی عراق با مقاومت ملی ایرانیان در برابر این اقدامات تجاوزکارانه تاکید کرد.
رئیس جمهور عراق در ادامه تجاوز آمریکایی-صهیونیستی و جنگ علیه ایران را اقدامی علیه همه ملتهای مسلمان و منطقه توصیف و بر موضع اصولی کشورش در مخالفت با این جنگ و اجازه ندادن به طرفهای ثالث برای استفاده از قلمرو عراق در تجاوز علیه ایران تاکید کرد.
رؤسای جمهور ایران و عراق همچنین متقابلا فرارسیدن عید سعید فطر و نوروز را به یکدیگر تبریک گفتند.
عبداللطیف رشید در این گفتوگو سلام ها و درودهای دولت و ملت عراق را به رهبر عالیقدر و ملت ایران ابلاغ کرد.