هیچگونه تحرک در مرز ایران با جمهوری آذربایجان نداشتهایم
فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: شاهد استمرار امنیت و آرامش کامل در مرزهای استان اردبیل هستیم.
به گزارش ایلنا، سردار سید شاهین اسمعیلی در جریان بازدید فرمانده قرارگاه عاشورا در نوار مرزی گرمی، اظهار کرد: در کنار مرزبانان غیرتمند در حراست از مرزهای این استان، مرزنشینان نیز با احساس مسئولیت و اهمیت شرایط کنونی سعی میکنند تا یاریگر مرزبانان در انجام وظایف خطیر باشند.
وی افزود: تاکنون در ۲۲ روز گذشته هیچگونه تحرک مرزی در استان اردبیل با جمهوری آذربایجان مشاهده نشده و ما وضعیت آرامبخشی را در نوار مرزی این استان شاهد هستیم.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل تصریح کرد: نوار مرزی ۹۳ کیلومتری گرمی نیز در جمهوری آذربایجان جز امنترین و در عین حال سرسبزترین نقاط مرزی کشور است که امیدواریم با توجه به شرایط جنگی، مسافران و گردشگران از نزدیک شدن به نقاط مرزی و محدودههای تعیین شده، پرهیز کرده و به نوعی اجازه دهند تا مرزبانان ما با تمرکز بر تأمین امنیت، وظیفه خطیر خود را انجام دهند.
اسمعیلی گفت: با توجه به تهاجم بیرحمانه دشمنان قسم خورده این انقلاب به ویژه نظام آمریکایی، صهیونیستی، ما با پشتوانه قدرت مردم و قدرت ولایت فقیه قادر به شکست دشمن هستیم و در روزهای آینده قطعا خبرهای امیدبخشی از نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام را خواهیم شنید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه در صحنه هستند تا زمینه شکست و به زانو درآمدن آمریکای جنایتکار و صهیونیسم خبیث را به عینه مشاهده کرده تا برای همیشه بساط فتنهگری این ۲ جرثومه فساد منطقهای و جهانی برطرف شود.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل اضافه کرد: قطعا ما نیز در مرزها مراقبتهای بیشتری را انجام میدهیم تا شرایط برای قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی و جهانی فراهم آید.