جزئیات روز بیست و سوم عملیات وعده صادق۴
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) جزئیات روز بیست و سوم عملیات وعده صادق۴ را در پیامی تشریح کرد.
به گزاارش ایلنا در متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) آمده است؛
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
دلاومردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز با یگانهای پهپادی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی از نقاط مختلف کشور، پایگاه هوایی تلنوف رژیم صهیونیستی و محل استقرار جنگندههای اف۳۵ و اف۱۵ آمریکا در پایگاه هوایی ازرق را هدف حملات خود قرار دادند.
از آغاز تهاجمات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دهها مرحله با پهپادهای انهدامی در انواع مختلف، نقاط مهم و راهبردی سرزمینهای اشغالی و مبدأ حملات و تهاجمها از پایگاههای آمریکا مستقر در کشورهای منطقه را، آماج حملات خود قرار داده است.
در تکمیل حملات موج هفتادوپنجم عملیات وعدهصادق۴، صبح امروز، حملات گستردهی یگانهای پهپادی رزمندگان سپاه علیه مواضع و تجمعات تجزیهطلبان در اربیل، صورت گرفت.
از بامداد امروز، جبهه جدیدِ تهاجمی در «موج هفتاد و ششم» عملیات وعدهصادق۴، بهدستِ غیورمردان نیروی هوافضای سپاه، با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیهالسلام»، علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی، گشوده شد.
در ادامه فرسایش زیرساختهای نظامی دشمنان متخاصم، پایگاههای آمریکایی الظفره، ویکتوریا، ناوگان پنجم دریایی و ملک سلطان با پهپادها و موشکهای قدرتمند سوخت مایع «قیام» و سوخت جامد «ذوالفقار» مورد هدف مؤثر فرار گرفتند.
زیرساختهای ارتش صهیونیستی در اشکلون، تلآویو، حیفا و شهرک گوشدان در جنوب اراضی اشغالی فلسطین، با موشکهای سوخت جامد و هدایت پذیر «خیبرشکن» و سوخت مایع «قیام»، مورد هدف قدرتمند قرار گرفتند.
موج هفتادوهفتم عملیات وعدهصادق۴ با رمز مقدس" یاحیدر کرار" علیه اهداف دشمن صهیونی، از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی با سامانههای موشکی خیبرشکن و پهپادهای انهدامی و علیه پایگاههای ارتش تروریستی و جنایتکار امریکا شامل علیالسالم، الخرج و الظَفره با سامانههای نقطهزن و سوخت جامد "ذوالفقار" و "پهپادهای انهدامی" به فضل الهی با موفقیت کامل انجام شد.
رفتار متناقض رئیسجمهور فریبکار آمریکا، برای ما غفلتی از جبهه جنگی و نبرد با متخاصم ایجاد نمیکند، زیرا عملیات روانی دشمن نخنما شده است.
ایستادگی و مقاومت قهرمانانه ایران عزیز، منجر به سراسیمگی و تردید در برنامه و سناریوهای دشمن متجاوز شده و این مقاومت عزتمندانه، بهعنوان کلید پیروزی ادامه دارد.
عقبنشینیهای دشمن با حضور مردم سلحشور در خیابان و تداوم ضربات میدان، تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت... به اذن الله...
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم