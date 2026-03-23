به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در خصوص مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ و تبعات جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت منطقه و جهان، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

رئیس‌جمهور کشورمان با تشریح ابعاد تجاوز و حملات غیرقانونی و جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ایران آغاز کننده جنگ نبوده و دشمن متجاوز بدون هیچ دلیل و منطق و مبنای قانونی، در حین مذاکرات هسته‌ای اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و جمعی از شهروندان بی‌دفاع از جمله دانش آموزان معصوم و هدف قرار دادن تاسیسات عمومی کشورمان نمود. بنابراین دفاع از خاک کشور حق مسلم و طبیعی ما خواهد بود.

پزشکیان با تمجید از روابط خوب و برادرانه میان دو کشور همسایه و دوست، ایران و پاکستان، افزود: ایران همواره نسبت به صیانت از ثبات و امنیت و مقابله با مداخله بیگانگان در امور منطقه اهتمام جدی دارد و همچنان خواستار گسترش و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای با کشورهای منطقه است.

رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: درخواست جمهوری اسلامی ایران از کشورهای منطقه بسیار صریح و شفاف است. ما از کشورهای اسلامی خواستار این هستیم که اجازه استفاده از قلمرو و امکانات خود برای حمله به ایران از سوی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را ندهند و اگر نمی‌توانند جلوی تداوم جنگ و تجاوز را بگیرند و بسترساز تداوم تجاوزات غیرقانونی علیه ایران نشوند، چرا که این امر موجب گسترش جنگ و ناامنی در منطقه خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت و ثبات منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز، تصریح کرد: ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در عین حال جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین امنیت و ایمنی دریانوردی و عبور ایمن کشتی‌ها از این آبراهه، تدابیر لازم را انخاذ نموده و برای تردد شناورهای که متعلق یا مرتبط با متجاوزان و مشارکت کنندگان در تجاوز نیستند، همکاری لازم را معمول خواهد کرد.

نخست وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن تبریک اعیاد فطر و نوروز و همچنین ابراز تاسف عمیق نسبت به تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران و شهادت و زخمی شدن هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه ایرانی و مقامات ارشد کشورمان، بار دیگر مراتب همدردی و تسلیت عمیق دولت و مردم پاکستان را با ایران ابراز داشت و از طرف دولت و ملت پاکستان از حسن تعامل ایران برای اجازه عبور امن شناورهای متعلق به این کشور از تنگه هرمز قدردانی کرد.

شهباز شریف همچنین خواستار مساعی جمعی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان برای کاهش تنش و بازگشت صلح و ثبات پایدار در منطقه شد و ضمن تاکید بر حق مسلم و طبیعی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع از خود، افزود: پاکستان همواره در کنار دولت و ملت ایران بوده و خواهد بود.

